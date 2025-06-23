Apple немного исправила недостатки интерфейса iOS 26, из-за которых восстали пользователи
- Apple выпустила вторую бета-версию iOS 26, которая частично решила проблемы с читабельностью интерфейса Liquid Glass, повысив контрастность Центра управления и улучшив размытие фона.
- Обновление iOS 26 beta 2 также содержит изменения в App Store, Journaling, Apple Wallet, Apple Music и Safari, а также новые виджеты и рингтоны.
Apple выпустила вторую бета-версию iOS 26, где частично решила проблемы с читабельностью нового интерфейса Liquid Glass. Основные исправления касаются Центра управления и уведомлений, которые ранее были почти нечитабельными из-за избыточной прозрачности элементов.
Главное изменение в iOS 26 beta 2
Интерфейс Liquid Glass, который Apple представила на WWDC 2025, вызвал немало нареканий и насмешек со стороны пользователей первой бета-версии iOS 26. Больше всего жалоб касалось Центра управления (меню, вызываемое свайпом вниз). Его полупрозрачное оформление затрудняло распознавание кнопок, переключателей и ползунков, особенно на ярком или детализированном фоне. В результате элементы сливались с фоном, а сам Центр управления становился трудным для навигации, сообщает 24 Канал со ссылкой на 9to5Mac.
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Apple учла эти замечания и теперь, в iOS 26 beta 2, контрастность Центра управления была повышена. Компания существенно усилила эффект затемнения и размытия фона, что позволило лучше выделять элементы управления. Теперь они четче выделяются на фоне домашнего экрана, а наложение выглядит более аккуратно и понятно. Это небольшое, но важное усовершенствование, которое улучшило удобство пользования интерфейсом.
Помимо Центра управления, некоторые изменения коснулись также системы оповещений. Тексты в них стали немного четче, но все еще вызывают трудности в условиях яркого фона.
Стоит отметить, что это еще не финальная версия ОС. Работа над интерфейсом продолжается, поэтому компания еще внесет много исправлений и, вероятно, адаптирует систему в соответствии с новыми отзывами тестировщиков.
Что еще изменила Apple в обновлении
Кроме улучшения Liquid Glass, iOS 26 beta 2 содержит ряд дополнительных изменений:
- В частности, появился раздел "Доступность" на страницах приложений в App Store.
- Приложение Journaling для iPad теперь синхронизируется с iCloud.
- В Apple Wallet появилась функция отслеживания заказов.
- В Apple Music – новый виджет Live Radio, удобный для CarPlay.
- Также добавлен еще один виджет, который позволяет запускать поиск с экрана блокировки.
- Вернулись стоковые обои для iPhone, включая эффект параллакса, что отсутствовал в первой бета-версии.
- В Dock (закрепленная панель иконок внизу рабочего стола) иконки теперь выравниваются по левому краю, а не по центру, если их меньше четырех. Неизвестно, или это ошибка, или новая задумка.
- Safari получил реорганизованное меню "Больше" с обновленными иконками.
- Режим высокой контрастности теперь добавляет рамки к элементам Liquid Glass.
- Появляется новый рингтон для звонка. Напомним, недавно Apple наконец-то позволила ставить на звонок любую песню со смартфона, чего в iOS никогда не было.
- Неизвестные отправители теперь имеют синий значок уведомления вместо красного, чтобы различать два типа значков уведомлений.