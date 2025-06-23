Apple немного исправила недостатки интерфейса iOS 26, из-за которых восстали пользователи

Apple выпустила вторую бета-версию iOS 26, где частично решила проблемы с читабельностью нового интерфейса Liquid Glass. Основные исправления касаются Центра управления и уведомлений, которые ранее были почти нечитабельными из-за избыточной прозрачности элементов.

Главное изменение в iOS 26 beta 2

Интерфейс Liquid Glass, который Apple представила на WWDC 2025, вызвал немало нареканий и насмешек со стороны пользователей первой бета-версии iOS 26. Больше всего жалоб касалось Центра управления (меню, вызываемое свайпом вниз). Его полупрозрачное оформление затрудняло распознавание кнопок, переключателей и ползунков, особенно на ярком или детализированном фоне. В результате элементы сливались с фоном, а сам Центр управления становился трудным для навигации, сообщает 24 Канал со ссылкой на 9to5Mac.

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Apple учла эти замечания и теперь, в iOS 26 beta 2, контрастность Центра управления была повышена. Компания существенно усилила эффект затемнения и размытия фона, что позволило лучше выделять элементы управления. Теперь они четче выделяются на фоне домашнего экрана, а наложение выглядит более аккуратно и понятно. Это небольшое, но важное усовершенствование, которое улучшило удобство пользования интерфейсом.

Помимо Центра управления, некоторые изменения коснулись также системы оповещений. Тексты в них стали немного четче, но все еще вызывают трудности в условиях яркого фона.

Стоит отметить, что это еще не финальная версия ОС. Работа над интерфейсом продолжается, поэтому компания еще внесет много исправлений и, вероятно, адаптирует систему в соответствии с новыми отзывами тестировщиков.

Что еще изменила Apple в обновлении

Кроме улучшения Liquid Glass, iOS 26 beta 2 содержит ряд дополнительных изменений: