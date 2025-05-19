Раскрыта ужасная емкость аккумулятора iPhone 17 Air․ Она вернет вас в 2013 год

Apple готовит к выпуску новый сверхтонкий смартфон, который должен стать частью серии iPhone 17. Но один из его ключевых параметров уже вызвал волну недоумения среди поклонников бренда.

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iPhone 17 Air может стать самой спорной моделью Apple за последние годы. Ожидается, что он получит крайне тонкий корпус толщиной всего 5,5 миллиметра и вес всего 145 граммов, но наряду с этим дизайнерским нововведением появляется серьезный компромисс, который вряд ли понравится многим пользователям: аккумулятор емкостью всего 2800 миллиампер-часов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Wccftech. Когда мы в последний раз такое видели? Где-то с 2013 по 2018 год.

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Этот показатель ощутимо ниже аккумулятора iPhone 16, который имеет 3561 мАч, и является вторым наименьшим среди iPhone за последнее десятилетие – меньше было только в iPhone X (2716 мАч). Такой объем батареи выглядит архаично, особенно на фоне конкурентов. К примеру, такой же тонкий Galaxy S25 Edge, главный соперник новинки от Apple, получит аккумулятор на 3900 мАч – почти на 40% больше. Учитывая, что обычные смартфоны сегодня имеют батареи на 5000 мАч, а некоторые даже более 6000 мАч, это вообще смешно.

Apple, по слухам, планирует компенсировать малую емкость использованием более плотной кремниево-углеродной батареи, оптимизацией энергопотребления и даже возможным применением алгоритмов искусственного интеллекта. Однако пока все это – только предположения.

Инсайдеры говорят, что реальные тесты уже якобы показали не лучшие результаты. Известно, что во время внутреннего испытания iPhone 17 Air смог работать полный день всего в 6–7 случаях из 10. Для сравнения, другие модели iPhone демонстрируют стабильные 8-9 из 10.

Еще один сигнал о потенциальных проблемах – информация о подготовке фирменного чехла с дополнительной батареей, который Apple, вероятно, предложит владельцам iPhone 17 Air. Иначе длительное время автономной работы будет оставаться недостижимым. Что это означает на практике? Вам придется постоянно носить с собой этот чехол с батареей, что будет увеличивать вес и толщину смартфона. Тогда какой смысл вообще выпускать сверхтонкий смартфон?

Некоторые возлагают надежды на будущую технологию "чистого кремния", что может заменить графит и обеспечить более высокую плотность энергии без ущерба для габаритов. Однако маловероятно, что эта инновация появится уже в этом году, поскольку Apple редко внедряет подобные изменения быстрее конкурентов.

Поэтому iPhone 17 Air, несмотря на свой стиль и технологичность, вряд ли сможет удовлетворить требования пользователей, которые привыкли к стабильной автономной работы. Выглядит так, что желание сделать самый тонкий iPhone за всю историю заставило Apple вернуться к объемам батарей, характерных для смартфонов десятилетней давности.