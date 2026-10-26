Apple намекнула на новинки, которые представит в течение этой недели

Apple намекнула на новые анонсы после презентации iPad mini с OLED-дисплеем и чипом A20 Pro. До конца недели компания может представить обновленные iMac и MacBook Pro, в частности модели с сенсорными OLED-экранами.

Руководитель маркетингового подразделения Apple Грег Джосвиак намекнул на насыщенную новинками неделю вскоре после того, как компания представила обновленный iPad mini. В посте в социальной сети X он пообещал "захватывающую неделю". Об этом пишет MacRumors.

Apple готовит новые устройства после анонса iPad mini

По данным MacRumors, Apple может анонсировать несколько новых компьютеров до конца недели. Среди ожидаемых устройств – iMac с чипом M6, 14-дюймовый MacBook Pro с таким же процессором, а также новые MacBook Pro с сенсорными OLED-дисплеями.

В то же время Apple пока не подтвердила полный перечень будущих устройств. Информация о них основана на предварительных сообщениях и ожиданиях относительно планов компании.

Когда Apple представит новые устройства?

В среду, 28 октября, Apple проведет мероприятие для журналистов и создателей контента в Лос-Анджелесе. Начало запланировано на 10:00 по тихоокеанскому времени, то есть на 19:00 по киевскому времени.

Во время мероприятия участники смогут лично ознакомиться с новыми устройствами. Однако сама демонстрация не обязательно означает, что все ожидаемые продукты дебютируют именно в этот день.

Особое внимание привлекают слухи о MacBook Pro с сенсорными OLED-дисплеями. Если эти модели действительно представят, они станут одним из самых заметных обновлений ноутбуков Apple. Однако характеристики, цены и сроки выхода таких устройств компания пока официально не раскрыла.