Когда появятся первые функции искусственного интеллекта Apple Intelligence

Apple не открыла доступ к своим функциям искусственного интеллекта сразу после презентации iPhone 16 и новой iOS 18. Ранние слухи правдиво известили, что они будут выпускаться постепенно, начиная с первого крупного обновления операционной системы. Известный инсайдер и журналист Марк Гурман раскрыл детали и назвал вероятную дату выхода следующей версии, которая принесет Apple Intelligence.

Когда ждать Apple Intelligence

В сентябре Apple сказала, что планирует выпустить обновление где-то в "следующем месяце", но конкретных дат не раскрыла. По словам Марка Гурмана, который пишет регулярные колонки для Bloomberg, Apple Intelligence начнет внедряться 28 октября. Судя по всему, в этот день выйдут все основные операционные системы, в частности iOS 18.1, iPadOS 18.1 и macOS Sequoia 15.1.

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Эти обновления принесут некоторые из первых функций Apple Intelligence на iPhone 16 и Pro-версии смартфонов из предыдущего поколения.

Первая волна будет включать текстовый редактор и инструмент для подведения итогов Writing Tools, а также интеллектуальную аудиозапись и транскрипцию для Почты, Заметок, Страниц и других приложений.

Мы также, вероятно, увидим новую функцию "Воспоминания" в приложении "Фотографии", которая должна стать простым в использовании редактором для создания видео с изображениями из галереи, а также функцию Clean Up, которая будет удалять объекты с изображений.

iOS 18.2 принесет гораздо больше

Следующее обновление ожидается в декабре. Но на этот раз точной даты нет. Любые функции, которых не будет в iOS 18.1, скорее всего, появятся в этой версии, учитывая тот факт, что это будет последняя возможность для релиза до конца 2024 года.

Поддержка ChatGPT в Siri . Ранее Тим Кук отметил, что интеграция ChatGPT состоится "до конца календарного года". Это одна из самых ожидаемых возможностей, но Siri давно критикуют за то, что голосовой ассистент от Apple не ровня конкурентам и не может удовлетворить все потребности. ИИ должен прокачать этот сервис, дав ему значительно более широкие возможности.

. Ранее Тим Кук отметил, что интеграция ChatGPT состоится "до конца календарного года". Это одна из самых ожидаемых возможностей, но Siri давно критикуют за то, что голосовой ассистент от Apple не ровня конкурентам и не может удовлетворить все потребности. ИИ должен прокачать этот сервис, дав ему значительно более широкие возможности. Расширение Apple Intelligence на новые страны . Хотя ИИ от Apple еще не вышел, его тестируют уже долгое время, но лишь на английском языке в США. Сообщается, что набор функций будет распространен для дополнительных англоязычных стран, включая Австралию, Канаду, Новую Зеландию, Южную Африку и Великобританию. О доступности на других языках пока неизвестно, но можно не сомневаться, что это также в планах.

. Хотя ИИ от Apple еще не вышел, его тестируют уже долгое время, но лишь на английском языке в США. Сообщается, что набор функций будет распространен для дополнительных англоязычных стран, включая Австралию, Канаду, Новую Зеландию, Южную Африку и Великобританию. О доступности на других языках пока неизвестно, но можно не сомневаться, что это также в планах. Genmoji и Image Playground. Мы увидели функции генерации изображений от Apple на WWDC еще в июне, хотя с тех пор не вышло ни одной бета-версии. Несмотря на то, что не было никаких конкретных утечек или подтверждений от Apple относительно того, когда мы увидим эти функции, кажется весьма вероятным, что это произойдет в iOS 18.2. Genmoji отвечает за генерирование новых эмодзи и стикеров, а Image Playground – картинок по текстовому описанию.

iOS 18.2 будет иметь также много возможностей, не связанных с ИИ. Например, функции здоровья слуха для AirPods Pro 2, в частности возможность использовать наушники как слуховой аппарат, обновленное приложение "Почта" со свежим дизайном и категоризацией, экран принудительного выбора браузера в ЕС, поддержка роботов-пылесосов и прочее.