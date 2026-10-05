Apple ограничит доступ к диску Mac из-за рисков, связанных с ИИ-агентами

Apple планирует изменить работу функции Full Disk Access в macOS, которая позволяет программам получать доступ к большинству данных на компьютере. Причиной стали новые риски, связанные с ИИ-агентами.

Apple готовит дополнительные ограничения для функции Full Disk Access в macOS. Компания хочет предоставить пользователям больше контроля над приложениями, получающими такой уровень доступа к системе. Об этом пишет Techradar.

Почему Apple решила изменить Full Disk Access?

Full Disk Access создавалась в первую очередь для программ, которым необходимо работать со всеми данными компьютера. Например, системные инструменты резервного копирования могут потребовать доступа к большому количеству файлов и других данных.

Проблема заключается в том, что после предоставления такого разрешения программа может обходить значительную часть стандартных механизмов защиты macOS. Это касается не только обычных файлов и документов, но и электронной почты, сообщений, истории браузера и других данных пользователя.

Теперь Apple считает, что столь широкие полномочия могут создавать новые риски из-за распространения агентного искусственного интеллекта. В компании заявили, что некоторые разработчики используют Full Disk Access таким образом, что это может подвергнуть пользователей опасности и открыть доступ ко всему содержимому их систем.

Apple также сообщила, что планирует "ввести дополнительные средства контроля", чтобы пользователи, действительно желающие предоставить приложению столь исключительно широкий доступ, могли сделать это только после четкого и осознанного действия.

Чем ИИ-агенты отличаются от обычных программ?

Появление ИИ-агентов меняет подход к разрешениям на доступ к данным. Обычная программа выполняет конкретные функции, тогда как агент может самостоятельно анализировать информацию, принимать решения и выполнять последовательность действий по поручению пользователя.

Если такой агент получает полный доступ к диску (Full Disk Access), он потенциально может работать с огромным массивом личной информации, хранящейся на Mac.

Это создает дополнительные риски даже в том случае, когда сам пользователь добровольно установил программу и предоставил ей необходимые разрешения. Чем шире доступ у агента, тем больше данных может быть доступно ему при выполнении задач. Именно поэтому Apple хочет сделать предоставление полного доступа к диску более контролируемым. Компания не сообщила, что полностью откажется от этой функции. Речь идет именно о дополнительных механизмах, которые должны сделать предоставление такого разрешения более осознанным.

Когда изменения появятся в macOS?

Apple пока не сообщила точную дату введения новых ограничений. Также компания еще не обновила интерфейс настроек "Full Disk Access".

Вероятно, соответствующие изменения появятся в одном из будущих обновлений macOS. В то же время пока нет признаков того, что они уже присутствуют в бета-версиях macOS 27.2.

Первые две бета-версии macOS 27.2 вышли еще до объявления Apple от 2 октября, поэтому компания теоретически может добавить новые настройки в следующих тестовых сборках или уже в финальном релизе.

Вероятным фактором, подтолкнувшим Apple к пересмотру системы разрешений, стала дискуссия вокруг ИИ-агента Meta Muse. Ранее появлялись сообщения о случае, когда Muse получил доступ к личным сообщениям пользователя. Представитель Meta Энди Стоун после этого заявил, что Full Disk Access и коннектор Messages являются полностью добровольными для каждого пользователя.

В то же время сама ситуация продемонстрировала проблему слишком широких разрешений. Если пользователь предоставляет ИИ-агенту доступ к большому количеству данных, агент получает значительно больше возможностей для работы с личной информацией.

Поэтому Apple, похоже, хочет перейти к более детализированной системе разрешений, в которой пользователь будет иметь больший контроль над тем, какие именно данные может использовать программа.

Для владельцев Mac это означает, что в будущем предоставление Full Disk Access может стать менее удобным, но в то же время более безопасным. Особенно важно это на фоне быстрого распространения ИИ-агентов, способных самостоятельно выполнять сложные задачи и работать сразу с несколькими источниками информации.