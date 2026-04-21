Тим Кук уходит с поста директора, разрушая иерархию правления: все перестановки в Apple
- Тим Кук уходит с должности генерального директора Apple в 2026 году, его преемником станет Джон Тернус.
- Apple проведет реорганизацию руководства, назначая Джони Сруджи главным аппаратным директором, объединяя аппаратную инженерию и технологии.
Apple объявила об исторической смене руководства, которая завершает пятнадцатилетний период правления Тима Кука. Его преемником станет один из руководителей компании, чья длительная карьера была тесно связана с разработкой знаковых продуктов. Эти перестановки сопровождаются масштабной реорганизацией ключевых департаментов.
Какие последствия смены лидера для будущего корпорации?
Официальная дата смены генерального директора назначена на 1 сентября 2026 года. Новым генеральным директором Apple станет Джон Тернус, который до сих пор занимал должность старшего вице-президента по аппаратной инженерии, пишет Ars Technica.
Смотрите также Главные причины дождаться iPhone 18 Pro и не покупать старые модели
Тернусу 50 лет, он присоединился к компании еще в 2001 году и в течение 25 лет принимал непосредственное участие в создании продуктов, которые сформировали современный вид Apple. Тим Кук характеризует его как визионера с мышлением инженера и душой инноватора, подчеркивая его глубокую преданность ценностям компании.
Сам Тернус отмечает, что для него большая честь продолжать миссию Apple, имея за плечами опыт работы под руководством Стива Джобса и наставничество Тима Кука.
"Я глубоко благодарен за эту возможность продолжать миссию Apple. Проведя почти всю свою карьеру в Apple, мне посчастливилось работать под руководством Стива Джобса и иметь Тима Кука своим наставником. Для меня было большой честью участвовать в создании продуктов и пользовательских опытов, которые так сильно изменили то, как мы взаимодействуем с миром и друг с другом. Я полон оптимизма относительно того, чего мы сможем достичь в ближайшие годы, и очень рад, что самые талантливые люди на Земле работают здесь, в Apple, и стремятся быть частью чего-то большего, чем каждый из нас в отдельности. Я с большим уважением принимаю эту роль и обещаю управлять компанией, придерживаясь ценностей и видения, которые уже полвека определяют это особое место", – написал Джон Тернус в своем заявлении, опубликованном на сайте Apple.
Реорганизация отделов
Параллельно со сменой CEO компания проводит фундаментальную реорганизацию своей внутренней структуры. Ключевой фигурой в этих изменениях стал Джони Сруджи, который ранее возглавлял подразделение аппаратных технологий, сообщает 9to5mac. Теперь он назначен главным аппаратным директором (Chief Hardware Officer). Это новая, расширенная роль, в которой Сруджи объединит под своим управлением два ранее разделенных департамента: аппаратную инженерию и аппаратные технологии.
Под новым руководством аппаратное подразделение будет разделено на пять специализированных областей:
- Аппаратная инженерия. За нее будет отвечать Том Мариб, который пришел в Apple с Intel в 2019 году.
- Полупроводники. Это направление возглавит Шри Сантханам, ветеран с 18-летним стажем.
- Передовые технологии. Руководителем назначен Цзунцзяня Ченя.
- Архитектура платформ. Ее возглавит Тим Миллет.
- Управление проектами. Останется под контролем Донни Нордхуэса.
Тим Кук особо отметил вклад Джони Сруджи, назвав его одним из самых талантливых специалистов, с которыми ему приходилось работать. Сруджи сыграл решающую роль в переходе Mac на собственные процессоры Apple Silicon, что стало одной из важнейших технологических побед эпохи Кука. Теперь Сруджи будет отвечать за все: от дизайна продуктов до тестирования их надежности и долговечности.
Изменения в совете директоров
Изменения коснутся и совета директоров.
- Джон Тернус войдет в его состав.
- Тим Кук, который возглавлял Apple с 2011 года после Стива Джобса, не покидает компанию полностью. Он переходит на должность исполнительного председателя совета директоров. В этой новой роли Кук планирует сосредоточиться на стратегической поддержке нового CEO и на внешних связях, в частности на взаимодействии с правительствами и политиками по всему миру. В течение лета 2026 года он будет работать бок о бок с преемником, чтобы обеспечить максимально плавный переход.
- Артур Левинсон, который ранее был председателем совета, перейдет на роль ведущего независимого директора.
Наследие Тима Кука
За время правления Тима Кука Apple продемонстрировала невероятный финансовый рост: рыночная капитализация компании взлетела с 350 миллиардов долларов до впечатляющих 4 триллионов долларов.
Под его руководством мир увидел Apple Watch, AirPods, Apple Pay и гарнитуру Apple Vision Pro. Кук сумел построить беспрецедентную международную цепочку поставок и значительно расширил сервисную составляющую бизнеса, запустив Apple Music и Apple TV.