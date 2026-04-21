Тим Кук уходит с поста директора, разрушая иерархию правления: все перестановки в Apple

Apple объявила об исторической смене руководства, которая завершает пятнадцатилетний период правления Тима Кука. Его преемником станет один из руководителей компании, чья длительная карьера была тесно связана с разработкой знаковых продуктов. Эти перестановки сопровождаются масштабной реорганизацией ключевых департаментов.

Какие последствия смены лидера для будущего корпорации?

Официальная дата смены генерального директора назначена на 1 сентября 2026 года. Новым генеральным директором Apple станет Джон Тернус, который до сих пор занимал должность старшего вице-президента по аппаратной инженерии, пишет Ars Technica.

Тернусу 50 лет, он присоединился к компании еще в 2001 году и в течение 25 лет принимал непосредственное участие в создании продуктов, которые сформировали современный вид Apple. Тим Кук характеризует его как визионера с мышлением инженера и душой инноватора, подчеркивая его глубокую преданность ценностям компании.

Сам Тернус отмечает, что для него большая честь продолжать миссию Apple, имея за плечами опыт работы под руководством Стива Джобса и наставничество Тима Кука.

"Я глубоко благодарен за эту возможность продолжать миссию Apple. Проведя почти всю свою карьеру в Apple, мне посчастливилось работать под руководством Стива Джобса и иметь Тима Кука своим наставником. Для меня было большой честью участвовать в создании продуктов и пользовательских опытов, которые так сильно изменили то, как мы взаимодействуем с миром и друг с другом. Я полон оптимизма относительно того, чего мы сможем достичь в ближайшие годы, и очень рад, что самые талантливые люди на Земле работают здесь, в Apple, и стремятся быть частью чего-то большего, чем каждый из нас в отдельности. Я с большим уважением принимаю эту роль и обещаю управлять компанией, придерживаясь ценностей и видения, которые уже полвека определяют это особое место", – написал Джон Тернус в своем заявлении, опубликованном на сайте Apple.

Реорганизация отделов

Параллельно со сменой CEO компания проводит фундаментальную реорганизацию своей внутренней структуры. Ключевой фигурой в этих изменениях стал Джони Сруджи, который ранее возглавлял подразделение аппаратных технологий, сообщает 9to5mac. Теперь он назначен главным аппаратным директором (Chief Hardware Officer). Это новая, расширенная роль, в которой Сруджи объединит под своим управлением два ранее разделенных департамента: аппаратную инженерию и аппаратные технологии.

Под новым руководством аппаратное подразделение будет разделено на пять специализированных областей:

Аппаратная инженерия. За нее будет отвечать Том Мариб, который пришел в Apple с Intel в 2019 году.

Полупроводники. Это направление возглавит Шри Сантханам, ветеран с 18-летним стажем.

Передовые технологии. Руководителем назначен Цзунцзяня Ченя.

Архитектура платформ. Ее возглавит Тим Миллет.

Управление проектами. Останется под контролем Донни Нордхуэса.

Тим Кук особо отметил вклад Джони Сруджи, назвав его одним из самых талантливых специалистов, с которыми ему приходилось работать. Сруджи сыграл решающую роль в переходе Mac на собственные процессоры Apple Silicon, что стало одной из важнейших технологических побед эпохи Кука. Теперь Сруджи будет отвечать за все: от дизайна продуктов до тестирования их надежности и долговечности.

Изменения в совете директоров

Изменения коснутся и совета директоров.

Джон Тернус войдет в его состав.

Тим Кук, который возглавлял Apple с 2011 года после Стива Джобса, не покидает компанию полностью. Он переходит на должность исполнительного председателя совета директоров. В этой новой роли Кук планирует сосредоточиться на стратегической поддержке нового CEO и на внешних связях, в частности на взаимодействии с правительствами и политиками по всему миру. В течение лета 2026 года он будет работать бок о бок с преемником, чтобы обеспечить максимально плавный переход.

Артур Левинсон, который ранее был председателем совета, перейдет на роль ведущего независимого директора.

Наследие Тима Кука

За время правления Тима Кука Apple продемонстрировала невероятный финансовый рост: рыночная капитализация компании взлетела с 350 миллиардов долларов до впечатляющих 4 триллионов долларов.

Под его руководством мир увидел Apple Watch, AirPods, Apple Pay и гарнитуру Apple Vision Pro. Кук сумел построить беспрецедентную международную цепочку поставок и значительно расширил сервисную составляющую бизнеса, запустив Apple Music и Apple TV.