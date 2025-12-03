В Apple новый руководитель по AI: направление возглавит топ из Microsoft и Google

Apple объявила о смене руководства в сфере искусственного интеллекта: в 2026 году должность Джона Джаннандреа займет Амар Субраманья, бывший топ-менеджер Microsoft и Google. Компания считает, что это усилит ее AI-стратегию на фоне растущей конкуренции.

После почти восьми лет на посту вице-президента по стратегии машинного обучения и искусственного интеллекта Джон Джаннандреа завершает активную работу в Apple. Компания сообщила, что он будет оставаться советником до весны 2026 года. После этого его место займет Амар Субраманья, который станет новым вице-президентом по AI и будет подчиняться Крейгу Федеризи. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DW.

Смотрите также Как проверить слух с помощью AirPods в домашних условиях

Кто возглавит AI-направление Apple и почему произошли изменения?

С приходом Субраманьи он будет отвечать за Apple Foundation Models, исследования в области ML, а также за направление оценки и безопасности AI. Джаннандреа за это время, по словам компании, сформировал "команду мирового уровня" и обеспечил развитие ключевых технологий, лежащих в основе систем Apple.

Публично компания не подтвердила, связаны ли перестановки с давлением индустрии, однако Apple регулярно критикуют за медленные темпы AI-инноваций. Частично это объясняется акцентом на локальной обработке данных вместо облачных сервисов. Между этими подходами должно стать Private Cloud Compute, который дополняет стратегию Apple.

Как пишет TechRadar, параллельно компания сотрудничает с OpenAI для интеграции ChatGPT в Siri, а по сети ходят слухи о возможном аналогичном договоре с Google. Между тем Федеризи уже занимается перестройкой AI-позиционирования компании, в частности планами по персонализированной Siri, хотя их реализацию перенесли на 2026 год.

Новый руководитель AI-направления имеет значительный опыт: он занимал аналогичную позицию в Microsoft и провел 16 лет в Google, где работал над продуктами вроде Gemini. CEO Apple Тим Кук отметил, что "AI давно является ключевым элементом стратегии Apple", и приветствовал назначение Субраманьи как усиление команды Федеризи.

В компании считают, что обновление руководства позволит "и дальше расширять границы возможного". Инвесторы оценили новость позитивно - акции Apple выросли примерно на 1,6%.

Кто в Apple может заменить Тима Кука?

В Apple ускорили подготовку к потенциальной смене руководства, поскольку Тим Кук может завершить свою каденцию уже в 2026 году. Хотя решение еще не принято, компания готовится к сценарию, при котором новый руководитель появится до ключевых событий – июньской конференции WWDC и традиционного сентябрьского релиза iPhone.

Наиболее вероятным кандидатом на должность считают Джона Тернуса – старшего вице-президента по инженерии аппаратного обеспечения. Он работает в Apple более двадцати лет, присоединившись в 2001-м к команде Product Design. Под его руководством разрабатывались и совершенствовались различные линейки устройств, среди которых iPad, iPhone и AirPods. В биографии Тернуса указано, что он был "ключевым лидером в переходе Mac на Apple silicon". Стоит вспомнить, что Кук в свое время также играл важную роль в переходе Mac на процессоры Intel.