У Apple новий керівник з AI: напрям очолить топ із Microsoft та Google

Apple оголосила про зміну керівництва у сфері штучного інтелекту: у 2026 році посаду Джона Джаннандреа займе Амар Субраманья, колишній топменеджер Microsoft і Google. Компанія вважає, що це посилить її AI-стратегію на тлі зростаючої конкуренції.

Після майже восьми років на посаді віцепрезидента зі стратегії машинного навчання та штучного інтелекту Джон Джаннандреа завершує активну роботу в Apple. Компанія повідомила, що він залишатиметься радником до весни 2026 року. Після цього його місце посіде Амар Субраманья, який стане новим віцепрезидентом з AI і підпорядковуватиметься Крейгу Федерізі. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на DW.

Хто очолить AI-напрям Apple і чому відбулися зміни?

З приходом Субраманьї він відповідатиме за Apple Foundation Models, дослідження в галузі ML, а також за напрям оцінки та безпеки AI. Джаннандреа за цей час, за словами компанії, сформував "команду світового рівня" і забезпечив розвиток ключових технологій, що лежать в основі систем Apple.

Публічно компанія не підтвердила, чи пов’язані перестановки з тиском індустрії, однак Apple регулярно критикують за повільні темпи AI-інновацій. Частково це пояснюється акцентом на локальній обробці даних замість хмарних сервісів. Між цими підходами має стати Private Cloud Compute, який доповнює стратегію Apple.

Як пише TechRadar, паралельно компанія співпрацює з OpenAI для інтеграції ChatGPT у Siri, а мережею ширяться чутки про можливий аналогічний договір з Google. Тим часом Федерізі вже займається перебудовою AI-позиціонування компанії, зокрема планами щодо персоналізованої Siri, хоча їх реалізацію перенесли на 2026 рік.

Новий керівник AI-напряму має значний досвід: він займав аналогічну позицію в Microsoft та провів 16 років у Google, де працював над продуктами на кшталт Gemini. CEO Apple Тім Кук зазначив, що "AI давно є ключовим елементом стратегії Apple", і привітав призначення Субраманьї як підсилення команди Федерізі.

У компанії вважають, що оновлення керівництва дозволить "і далі розширювати межі можливого". Інвестори оцінили новину позитивно — акції Apple зросли приблизно на 1,6%.

Хто в Apple може замінити Тіма Кука?

У Apple прискорили підготовку до потенційної зміни керівництва, оскільки Тім Кук може завершити свою каденцію вже у 2026 році. Хоча рішення ще не ухвалено, компанія готується до сценарію, за якого новий керівник з’явиться до ключових подій – червневої конференції WWDC і традиційного вересневого релізу iPhone.

Найімовірнішим кандидатом на посаду вважають Джона Тернуса – старшого віцепрезидента з інженерії апаратного забезпечення. Він працює в Apple понад двадцять років, приєднавшись у 2001-му до команди Product Design. Під його керівництвом розроблялися й удосконалювалися різні лінійки пристроїв, серед яких iPad, iPhone та AirPods. У біографії Тернуса зазначено, що він був "ключовим лідером у переході Mac на Apple silicon". Варто згадати, що Кук свого часу також відігравав важливу роль у переході Mac на процесори Intel.