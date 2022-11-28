Apple потеряет 6 миллионов iPhone Pro из-за беспорядков на китайском заводе

Сотрясение в ключевом производственном центре Apple Inc. в Чжэнчжоу, вероятно, приведут к дефициту производства около 6 миллионов единиц iPhone Pro в этом году. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник знакомый с ситуацией.

Ситуация на заводе остается нестабильной, и оценка утраченного производства может измениться. Многое будет зависеть от того, как быстро Foxconn Technology Group, управляющая заводом тайваньская компания сможет вернуть людей на конвейеры после бурных протестов против ограничений, связанных с Covid. Если карантинные ограничения будут продолжаться в течение следующих недель, производство может еще больше сократиться.

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Кампус в Чжэнчжоу был разрушен блокировкой и беспорядками рабочих в течение нескольких недель после того, как местное правительство пыталось сдержать вспышку Covid. Тысячи сотрудников сбежали с завода в октябре после хронической нехватки пищевых продуктов, но их заменили новые работники, восставшие против оплаты труда и карантинных мер.

При чем здесь Apple

На заводе Foxconn производится подавляющее большинство устройств iPhone 14 Pro и Pro Max, наиболее популярных телефонов Apple в 2022 году. Эти премиальные телефоны восполнили пробел в падении спроса на обычные модели iPhone 14. Apple снизила их общий план производства примерно до 87 миллионов единиц по предварительному прогнозу в 90 миллионов единиц.

Apple и Foxconn увеличили свои оценки дефицита производства в Чжэнчжоу за последние две недели из-за растущих перебоев. Они ожидают, что смогут восполнить 6 миллионов единиц утраченного производства в 2023 году.

Это демонстрирует, что все, даже Apple, восприимчивы к ограничениям цепочки поставок в Китае через Covid,

– сказал Аншель Саг из Moor Insights & Strategy.

Аналитики Morgan Stanley ранее в этом месяце оценили дефицит модели iPhone Pro примерно в 6 миллионов единиц в этом году, хотя это было до вспышки насилия в Чжэнчжоу на прошлой неделе.

Протесты в Китае

Китаем продолжает распространяться коронавирус, на фоне этого власти продолжают блокировать жителей в своих жилищах. Ограничения вводят и в производствах. Да, на заводе Foxconn были заблокированы работники.

Соответствующее решение могло стать причиной смерти. Возмущенные граждане протестуют, требуя отставки Си Цзиньпиня. Сам Китай защищает его политику. Более того, ее считают спасительной и необходимой, чтобы избежать перегрузки системы здравоохранения. Официальные лица пообещали продолжать ограничения, хоть и растет напряжение среди общественности.