Apple обвинила бывшего сотрудника в краже секретов Vision Pro

Apple подала судебный иск против своего бывшего инженера, обвинив его в похищении конфиденциальной информации, связанной с разработкой гарнитуры Vision Pro. Его подозревают в передаче корпоративной тайны в компанию Snap, известную по приложению Snapchat.

Что известно

Apple обратилась в суд штата Калифорния с иском против Ди Лю, который более семи лет работал в компании, занимая должность старшего инженера по проектированию продуктов. В компании подозревают, что Лю в конце своей работы загрузил в личное облачное хранилище тысячи внутренних файлов, содержащие данные по разработке, тестирования и стратегии поставок Vision Pro, а также информацию о еще нераскрытых функциях устройства, сообщает 24 Канал со ссылкой на MacRumors.

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По версии Apple, официально Лю сообщил об увольнении, ссылаясь на желание заняться здоровьем и семьей. Однако иск утверждает, что на тот момент он уже принял предложение о работе от Snap Inc. Скрывая это, он избежал немедленного отключения от внутренних систем.

Важно отметить, что Snap собирается стать конкурентом Apple в сфере дополненной реальности, разрабатывая собственные очки Spectacles. Поэтому паника в Купертино вполне понятна. Компания постепенно движется от большой гарнитуры к миниатюрным очкам, и хотела бы сохранить собственные уникальные технологии в тайне.

Проведя экспертизу рабочего устройства Лю, Apple обнаружила, что он вручную выбрал и переименовал ряд папок, а после этого загрузил их в облако. Также компания заявляет, что Лю удалил часть файлов, чтобы скрыть объем перенесенных данных.

Snap в деле не фигурирует как ответчик. Более того, сама компания говорит, что новая работа Лю вообще не связана с полученными им файлами. Но Apple не согласна: адвокаты заявляют, что существует значительное совпадение между материалами, которые хранил Лю, и характером его новой роли в Snap Inc.

Apple требует через суд возвращения всех материалов, разрешения на проверку устройств и учетных записей Лю, а также компенсации за нарушение контракта и разглашение коммерческой тайны.