Apple не хочет обновлять Mac Pro – в чем причина

Apple отменила M4 Ultra – процессор из семейства M4, который должен был стать основой нового Mac Pro. Соответственно, обновление Mac Pro в 2026 году тоже не планируется. Следующим флагманским чипом для десктопов может стать M5 Ultra, но пока Apple планирует его использовать только в новом Mac Studio, а не в Mac Pro. Марк Гурман отмечает, что "Apple фактически списала Mac Pro". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Почему Apple отказывается от Mac Pro?

Последнее серьезное обновление Mac Pro произошло в 2023 году с переходом на M2 Ultra. В то же время Mac Studio получил M3 Ultra в начале 2025 года, оставив Mac Pro позади. Внутренне компания считает, что Mac Studio формирует современную и будущую стратегию профессиональных десктопов Apple.

Как пишет DigitalTrends, для пользователей, которые ценят PCIe-слоты, расширение внутренней памяти и модульность, отсутствие новых Mac Pro означает ограничения. Mac Studio 2025 предлагает высокую производительность, но почти не позволяет апгрейды или кастомизацию. Те, кто надеялся на мощную башенную систему на Apple Silicon, должны изменить ожидания.

M5 Ultra может дебютировать в будущем Mac Studio, закрепив его как профессиональный десктоп Apple. Имеющийся Mac Pro с M2 Ultra продолжает продаваться, но его долгосрочная актуальность для профессионалов под вопросом. Тем, кто нуждается в обновлении сейчас, стоит рассматривать Mac Studio с M3 Ultra или M4 Max, в зависимости от потребностей и задач.

Кто может заменить Тима Кука в Apple?

Financial Times сообщает, что генеральный директор Apple Тим Кук может уйти с должности уже в следующем году. В компании идет активная подготовка к возможной смене руководства и рассматривают нескольких кандидатов, среди которых главным называют Джона Тернуса, нынешнего вице-президента по инженерии аппаратного обеспечения.

Наиболее вероятным кандидатом на должность считают Джона Тернуса – старшего вице-президента по инженерии аппаратного обеспечения. Он работает в Apple более двадцати лет, присоединившись в 2001-м к команде Product Design. Под его руководством разрабатывались и совершенствовались различные линейки устройств, среди которых iPad, iPhone и AirPods. В биографии Тернуса указано, что он был "ключевым лидером в переходе Mac на Apple silicon". Стоит вспомнить, что Кук в свое время также играл важную роль в переходе Mac на процессоры Intel.