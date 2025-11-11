Продажи iPhone Air оказались настолько слабыми, что Apple откладывает новую модель

После провальных продаж тонкого iPhone Air компания Apple решила отложить выпуск его следующего поколения. Новую модель должны были презентовать вместе с iPhone 18 Pro осенью 2026 года, но из-за низкого спроса и сокращения производства Apple пересматривает свои планы.

Продажи iPhone Air оказались настолько слабыми, что Apple решила перенести запуск следующей версии, запланированной на осень 2026 года. Модель, которую компания позиционировала как "самый тонкий и самый легкий" iPhone, не оправдала ожиданий и не нашла своего покупателя. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Information.

Почему Apple откладывает новый iPhone Air?

С начала продаж в сентябре продажи оставались низкими, а поставщики сокращали производство. Foxconn демонтировала большинство линий сборки – осталось лишь полторы, и даже они остановятся в конце месяца. Другой производитель, Luxshare, прекратил производство еще в октябре.

Apple надеялась, что обновленный дизайн iPhone Air станет важным изменением после iPhone X 2017 года. Однако сверхтонкий корпус толщиной 5,6 мм требовал компромиссов – меньшая батарея, одна задняя камера и высокая цена. При стартовой стоимости 999 долларов iPhone Air оказался всего на 100 долларов дешевле iPhone 17 Pro, который имеет трехкамерную систему и лучшую автономность.

Пользователи не оценили "стиль без содержания". Предыдущие эксперименты компании тоже не были успешными: компактный iPhone mini не пользовался спросом, а более крупный iPhone Plus также не стал хитом. iPhone Air стал еще одной попыткой найти четвертую модель, что сможет дополнить линейку стандартных и Pro-версий.

Как пишет MacRumors, Apple планирует разделить запуск iPhone 18 на несколько этапов: модели iPhone 18 Pro, Pro Max и складной iPhone появятся осенью 2026 года, тогда как базовый iPhone 18 и iPhone 18e – в начале 2027-го. Следующее поколение iPhone Air может дебютировать вместе с ними весной.

Компания уже работает над обновленным iPhone Air второго поколения с меньшим весом, усовершенствованным охлаждением и большей батареей, но нынешние результаты заставляют Apple пересмотреть саму концепцию устройства.

Почему Apple хочет снова избежать 9 и выпустить iPhone 20?

Apple может изменить нумерацию своих смартфонов и пропустить iPhone 19, чтобы в 2027 году презентовать iPhone 20. По данным ETNews, компания хочет отметить 20-летие легендарного устройства именно так. Ожидается, что юбилейная модель получит уникальный дизайн - возможно, это будет первый складной iPhone.

Подобную стратегию компания уже использовала, когда в 2017 году представила iPhone X вместо модели "9". Тогда Apple назвала устройство "новым этапом в истории iPhone": он впервые получил безрамочный дисплей и систему распознавания лица Face ID, заменившую кнопку Touch ID. Тим Кук тогда подчеркивал, что iPhone X "не имеет предшественника" и не "заменяет существующий продукт".