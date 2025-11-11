Продажі iPhone Air виявились настільки слабкими, що Apple відкладає нову модель

Після провальних продажів тонкого iPhone Air компанія Apple вирішила відкласти випуск його наступного покоління. Нову модель мали презентувати разом з iPhone 18 Pro восени 2026 року, але через низький попит і скорочення виробництва Apple переглядає свої плани.

Продажі iPhone Air виявилися настільки слабкими, що Apple вирішила перенести запуск наступної версії, запланованої на осінь 2026 року. Модель, яку компанія позиціонувала як "найтонший і найлегший" iPhone, не виправдала очікувань і не знайшла свого покупця. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на The Information.

Дивіться також Apple почула користувачів: iOS 26 тепер дозволяє налаштувати суперечливий дизайн

Чому Apple відкладає новий iPhone Air?

Від початку продажів у вересні продажі залишалися низькими, а постачальники скорочували виробництво. Foxconn демонтувала більшість ліній збирання – залишилось лише півтори, і навіть вони зупиняться наприкінці місяця. Інший виробник, Luxshare, припинив виробництво ще в жовтні.

Apple сподівалася, що оновлений дизайн iPhone Air стане важливою зміною після iPhone X 2017 року. Проте надтонкий корпус товщиною 5,6 мм вимагав компромісів – менша батарея, одна задня камера та висока ціна. При стартовій вартості 999 доларів iPhone Air виявився всього на 100 доларів дешевшим за iPhone 17 Pro, який має трикамерну систему та кращу автономність.

Користувачі не оцінили "стиль без змісту". Попередні експерименти компанії теж не були успішними: компактний iPhone mini не мав попиту, а більший iPhone Plus також не став хітом. iPhone Air став ще однією спробою знайти четверту модель, що зможе доповнити лінійку стандартних і Pro-версій.

Як пише MacRumors, Apple планує розділити запуск iPhone 18 на кілька етапів: моделі iPhone 18 Pro, Pro Max і складаний iPhone з’являться восени 2026 року, тоді як базовий iPhone 18 та iPhone 18e – на початку 2027-го. Наступне покоління iPhone Air може дебютувати разом із ними навесні.

Компанія вже працює над оновленим iPhone Air другого покоління з меншою вагою, вдосконаленим охолодженням і більшою батареєю, але нинішні результати змушують Apple переглянути саму концепцію пристрою.

Чому Apple хоче знову уникнути 9 і випустити iPhone 20?

Apple може змінити нумерацію своїх смартфонів і пропустити iPhone 19, щоб у 2027 році презентувати iPhone 20. За даними ETNews, компанія хоче відзначити 20-річчя легендарного пристрою саме так. Очікується, що ювілейна модель отримає унікальний дизайн — можливо, це буде перший складаний iPhone.

Подібну стратегію компанія вже використовувала, коли в 2017 році представила iPhone X замість моделі "9". Тоді Apple назвала пристрій "новим етапом в історії iPhone": він уперше отримав безрамковий дисплей та систему розпізнавання обличчя Face ID, що замінила кнопку Touch ID. Тім Кук тоді підкреслював, що iPhone X "не має попередника" і не "замінює існуючий продукт".