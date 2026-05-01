Apple отчитывается о рекордном квартале и успехе iPhone 17

Apple обнародовала финансовые результаты за второй квартал 2026 года, сообщив о существенном росте доходов. Главным драйвером стали продажи iPhone 17, которые оказались самыми успешными в истории компании.

Apple подвела итоги квартала, завершившегося 28 марта 2026 года, зафиксировав выручку на уровне 111,2 миллиарда долларов. Это на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В компании назвали этот мартовский квартал самым успешным за всю историю. Об этом пишет GSMarena.

Смотрите также Apple готовит MacBook Ultra – он может быть значительно дороже Pro

Что обеспечило Apple рекордные результаты?

Генеральный директор Tim Cook отметил, что ключевую роль в этом сыграли продажи iPhone, которые также установили рекорд для мартовского периода. Кроме того, сегмент сервисов достиг исторического максимума.

Финансовый директор Kevan Parekh сообщил, что компания сгенерировала более 28 миллиардов долларов операционного денежного потока. По его словам, линейка iPhone 17 стала самой популярной в истории Apple и даже могла увеличить долю компании на рынке.

В серию входят базовый iPhone 17, а также модели Pro, Pro Max, версия 17e и вариант Air. Именно эти устройства обеспечили основной вклад в финансовые результаты компании.

Как пишет CNBC, общий доход от продажи продуктов составил 80,2 миллиарда долларов, тогда как сервисы принесли 31 миллиард. Выручка от iPhone достигла 57 миллиардов долларов. Компания также отметила двузначный рост продаж смартфонов в ряде регионов, включая США, Западную Европу, Индию, Японию, Китай и страны Юго-Восточной Азии.

Другие направления бизнеса также продемонстрировали стабильные результаты. Компьютеры Mac принесли 8,4 миллиарда долларов, планшеты iPad – 6,9 миллиарда, а категория носимых устройств, товаров для дома и аксессуаров – 7,9 миллиарда.

Таким образом, сильные продажи iPhone 17 и рост сервисного бизнеса позволили Apple завершить квартал с рекордными показателями и укрепить свои позиции на глобальном рынке.