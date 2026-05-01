Apple підбила підсумки кварталу, що завершився 28 березня 2026 року, зафіксувавши виручку на рівні 111,2 мільярда доларів. Це на 17% більше, ніж за аналогічний період минулого року. У компанії назвали цей березневий квартал найуспішнішим за всю історію. Про це пише GSMarena.

Що забезпечило Apple рекордні результати?

Генеральний директор Tim Cook зазначив, що ключову роль у цьому відіграли продажі iPhone, які також встановили рекорд для березневого періоду. Крім того, сегмент сервісів досяг історичного максимуму.

Фінансовий директор Kevan Parekh повідомив, що компанія згенерувала понад 28 мільярдів доларів операційного грошового потоку. За його словами, лінійка iPhone 17 стала найпопулярнішою в історії Apple і навіть могла збільшити частку компанії на ринку.

До серії входять базовий iPhone 17, а також моделі Pro, Pro Max, версія 17e і варіант Air. Саме ці пристрої забезпечили основний внесок у фінансові результати компанії.

Як пише CNBC, загальний дохід від продажу продуктів склав 80,2 мільярда доларів, тоді як сервіси принесли 31 мільярд. Виручка від iPhone досягла 57 мільярдів доларів. Компанія також відзначила двозначне зростання продажів смартфонів у низці регіонів, включаючи США, Західну Європу, Індію, Японію, Китай і країни Південно-Східної Азії.

Інші напрямки бізнесу також продемонстрували стабільні результати. Комп’ютери Mac принесли 8,4 мільярда доларів, планшети iPad – 6,9 мільярда, а категорія носимих пристроїв, товарів для дому та аксесуарів – 7,9 мільярда.

Таким чином, сильні продажі iPhone 17 і зростання сервісного бізнесу дозволили Apple завершити квартал із рекордними показниками та зміцнити свої позиції на глобальному ринку.