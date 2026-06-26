Apple резко подняла цены почти на все свои устройства: что подорожало больше всего

Компания Apple неожиданно обновила цены в своём интернет-магазине, существенно повысив стоимость большинства популярных устройств. Главной причиной такого шага стал глобальный дефицит микросхем памяти, вызванный стремительным развитием технологий искусственного интеллекта.

Почему техника дорожает?

Современные нейросети и модели искусственного интеллекта требуют гигантских объемов данных для обучения и работы. Из-за этого технологические гиганты массово скупают самые быстрые чипы памяти для своих серверов. В результате на рынке возникла острая нехватка компонентов для обычных потребительских гаджетов, пишет Gizmochina.

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По данным аналитиков Counterpoint Research, только за последние три квартала цены на микросхемы памяти на мировом рынке выросли в четыре раза. Производители полупроводников перенаправляют свои мощности на выпуск высокоскоростных чипов для ИИ-серверов, создавая дефицит для потребительской электроники.

Генеральный директор Apple Тим Кук в недавнем интервью изданию Wall Street Journal назвал этот дефицит памяти "наводнением века". Он пояснил, что после многих лет покрытия этих затрат компания просто больше не может этого делать.

Кризис может затянуться на годы. Южнокорейская SK Group прогнозирует, что глобальный дефицит оперативной памяти продлится вплоть до 2030 года. В то же время исследовательская компания IDC предупреждает, что эта ситуация грозит самым крупным падением рынка смартфонов за последние более чем десять лет.

Новые цены

Изменения уже вступили в силу в официальном онлайн-магазине. Смарт-колонки и ТВ-приставки подорожали на 30 – 70 долларов:

HomePod mini: с $99/€99 до $129/€119 (+$30/€20)

с $99/€99 до $129/€119 (+$30/€20) HomePod: с $299/€349 до $349/€419 (+$50/€70)

с $299/€349 до $349/€419 (+$50/€70) Apple TV 4K: с $129/€169 до $199/€229 (+$70/€60)

Планшеты также существенно подорожали, причем скачок цен коснулся как базовых, так и профессиональных моделей:

Базовый iPad: с $349/€429 до $449/€529 (+$100/€100)

с $349/€429 до $449/€529 (+$100/€100) iPad mini: с $499/€599 до $599/€719 (+$100/€120)

с $499/€599 до $599/€719 (+$100/€120) 11-дюймовый iPad Air: с $599/€699 до $749/€839 (+$150/€140)

с $599/€699 до $749/€839 (+$150/€140) 11-дюймовый iPad Pro: с $999/€1199 до $1199/€1439 (+$200/€240)

с $999/€1199 до $1199/€1439 (+$200/€240) 13-дюймовый iPad Pro: с $1299/€1549 до $1499/€1789 (+$200/€240)

В то же время iPhone, Apple Watch и аксессуары (Apple Pencil, Studio Display и т. д.) пока остаются по старым ценам.

Компьютеры Mac и Vision Pro бьют по кошельку сильнее всего

В сегменте компьютеров Mac ситуация ещё более ощутима. Базовый MacBook Neo подорожал с $599/€699 до $699/€839 (+$100/€140), а 13-дюймовый MacBook Air – с $1099/€1199 до $1,299/€1,439 (+$200/€240). Стоимость 14-дюймового MacBook Pro и более высоких конфигураций выросла на 300 долларов и более.

Настольные компьютеры также не стали исключением. Модели iMac и Mac Studio в некоторых конфигурациях подорожали на ошеломляющие $1300 (или эквивалент в евро). В линейку также вернулся Mac mini на 256 ГБ по цене $799, что на 200 долларов дороже, чем раньше. Гарнитура смешанной реальности Vision Pro теперь стоит на $200/€200 больше – $3699/€4229.

В среднем рост цен на все упомянутые продукты составляет около 247 долларов. Это заметный сдвиг для Apple, которая исторически старалась защитить своих клиентов от колебаний в цепочках поставок.

Как отреагировали рынок и конкуренты?

После официального объявления о повышении цен акции Apple упали на 5,3% до $277,67. Это стало самым сильным однодневным падением стоимости ценных бумаг компании за последние четыре месяца.

Проблема носит глобальный характер и уже затронула других игроков рынка. В частности, компания Lenovo также повысила цены на свою продукцию и посоветовала корпоративным клиентам не откладывать закупки компьютерных компонентов.

Что будет с будущими iPhone и стратегией релизов?

Осенью 2026 года Apple планирует представить новое поколение смартфонов. По данным JPMorgan, модели линейки iPhone 18 Pro подорожают на 50–100 долларов (это значительно меньше, чем прогнозируемое ранее повышение на 300 долларов).

Аналитики Bloomberg Intelligence ожидают, что подорожание Pro-версий на $100 позволит Apple компенсировать около 78% роста себестоимости из-за более дорогих компонентов. Также в сентябре ожидается дебют первого большого складного iPhone, цена которого, по прогнозам, превысит $2000.