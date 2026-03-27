Фанаты могут попрощаться: Apple прекращает выпуск своего легендарного ПК

Apple официально прекратила производство Mac Pro – одного из самых дорогих и мощных компьютеров в своей линейке. Модель, которая когда-то позиционировалась как профессиональная рабочая станция, не смогла вписаться в новую стратегию компании с собственными процессорами.

Apple Mac Pro окончательно исчез из модельного ряда компании. Apple подтвердила, что устройство больше не будет производиться и не получит преемника. Это завершило историю модели, которая после обновления в 2023 году фактически начала постепенно исчезать с рынка. Об этом пишет Cnet.

Почему Apple отказалась от Mac Pro?

Возвращение Mac Pro в 2019 году было ответом на запросы пользователей, которые хотели получить модульный компьютер в стиле классических ПК. Он пришел на смену противоречивой версии 2013 года, известной как "мусорная корзина". Однако даже новая модель так и не стала полноценным решением для профессионалов.

Главная проблема заключалась в том, что концепция модульности плохо сочеталась с переходом Apple на собственные чипы серии M. В частности, обновления с процессором Apple M2 Ultra только усилило это противоречие.

Система-на-чипе объединяет память и графику в одном модуле, что фактически делает невозможным апгрейд – ключевое преимущество рабочих станций. Также эти чипы не поддерживают дискретные видеокарты, из-за чего пользователи не могли расширять графические возможности или объединять несколько GPU.

Хотя корпус Mac Pro имел слоты расширения, их реальное применение было ограниченным. Они больше подходили для узких задач – например, видеопродакшна или работы с потоковым видео, где использовались специализированные платы вроде Afterburner. В результате целевая аудитория оказалась довольно узкой.

Еще один важный фактор – цена. Рабочие станции такого уровня обычно используются в компаниях, где IT-отделы постепенно обновляют компоненты, комбинируют конфигурации и передают оборудование между работниками. В случае Mac Pro это было практически невозможно, что делало инвестицию менее гибкой.

Как пишет Bloomberg, вместо этого Apple сделала ставку на Mac Studio, который с выходом чипа Apple M3 Ultra стал самым мощным настольным компьютером компании. Этот формат лучше соответствует стратегии Apple Silicon и предлагает производительность без сложной модульности.

Похожая судьба постигла и профессиональный монитор Pro Display XDR, который также был снят с производства. Его заменила более компактная модель Studio Display XDR, ориентированная на более широкую аудиторию пользователей Mac Studio.

В то же время рынок профессиональных рабочих станций изменился. Сегодня все большую роль играют задачи, связанные с искусственным интеллектом и машинным обучением, которые требуют мощных и часто сменных GPU. В этом контексте отсутствие возможности апгрейда стало еще более критичным недостатком Mac Pro.

В итоге решение Apple выглядит логичнымкомпания сосредотачивается на более популярных и соответствующих своей архитектуре устройствах, постепенно отказываясь от нишевых продуктов.