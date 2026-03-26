Компания Apple активировала функцию проверки возраста в iOS 26.4 для пользователей в Великобритании. Она требует подтвердить, что владельцу устройства уже есть 18 лет, чтобы и в дальнейшем пользоваться всеми приложениями в App Store. Об этом пишет 9to5mac.

Почему проверка возраста Apple не работает и как это исправить?

Нововведение связано с требованиями Online Safety Act, хотя среди экспертов есть разные мнения относительно того, обязательно ли это для Apple. Регулятор Ofcom уже поддержал запуск функции.

После обновления системы в настройках появляется пункт Confirm You Are 18+. В некоторых случаях система автоматически определяет возраст пользователя – тогда достаточно подтвердить действие. Но если этого не произошло, нужно пройти ручную проверку, и именно здесь возникают трудности.

Одна из главных причин – путаница с документами. Apple принимает кредитную карту как доказательство возраста, поскольку ее выдают только совершеннолетним. В то же время дебетовая карта не подходит. Многие пользователи не различают эти типы карт, тем более что банки не всегда это четко указывают.

Еще одна неожиданность – паспорт не принимается как подтверждение возраста в Великобритании. Зато подходит водительское удостоверение, включая временное.

Как пишет The Guardian, даже с правильными документами процесс иногда не завершается. Пользователи сообщают о нескольких решениях, которые помогли пройти проверку:

– Во время сканирования удостоверения стоит подождать около 10 секунд для каждой стороны и избегать теней на карточке.

– Перезагрузка iPhone иногда решает проблему и позволяет завершить проверку.

– Если кредитная карта не принимается, ее стоит добавить в Apple Wallet и попробовать снова.

Проблемы также могут быть связаны с техническими сбоями. Если ни один из вариантов не помогает, пользователям советуют подождать несколько дней, пока Apple исправит ошибки.

Ситуация указывает на то, что компании еще предстоитоказывает, что компании еще нужно доработать механизм проверки. В частности, непонятно, почему паспорт не используется, ведь в других странах Apple уже принимает цифровые идентификаторы, созданные на его основе.