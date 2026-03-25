Что нового получили пользователи после обновления?

Компания Apple представила финальные версии iOS 26.4 и iPadOS 26.4 примерно через шесть недель после предыдущего релиза. Обновления уже начали поступать владельцам совместимых iPhone и iPad и содержат ряд нововведений, направленных на улучшение пользовательского опыта.

Подборка музыки с помощью ИИ

Одним из ключевых изменений стало появление бета-функции Playlist Playground в сервисе Apple Music. Она использует алгоритмы искусственного интеллекта, которые формируют музыкальные подборки по текстовым запросам. Пользователь может описать настроение, ситуацию или собственные музыкальные предпочтения, после чего система самостоятельно подбирает соответствующие треки и объединяет их в плейлист.

Еще одним нововведением в музыкальной части платформы стала функция Offline Music Recognize, которая появилась в "Пункте управления". Она позволяет распознавать песни даже без доступа к интернету – результаты определения отображаются автоматически после повторного подключения к сети.

Кроме того, пользователи получили новый виджет Ambient Music для быстрого доступа к плейлистам для сна, отдыха или продуктивной работы. Страницы альбомов и подборок также получили новые полноэкранные фоны, что делают интерфейс более целостным.

Новые эмоджи и возможности редактирования фото

После установки обновления на устройствах появятся восемь новых эмоджи. Среди них – косатка, тромбон, снежная лавина и другие символы.

Новые эмоджи в iOS 26.4 / Фото MacRumours

В приложении Freeform расширили возможности редактирования изображений и добавили интеграцию с библиотекой Apple Creator Studio.

Обновленный "Семейный доступ"

Изменения коснулись и функции "Семейный доступ". Теперь взрослые участники семейной группы могут использовать собственные способы оплаты для покупок, тогда как раньше списание средств происходило только с карты организатора.

Другие мелкие изменения

Также разработчики улучшили точность ввода текста при быстрой печати на клавиатуре и добавили опцию уменьшения яркости анимаций, которые появляются при взаимодействии с элементами интерфейса.

Кроме этого, обновление содержит другие оптимизации, направленные на повышение стабильности и общей производительности систем.

Как установить обновление iOS?

Развертывание iOS 26.4 и iPadOS 26.4 уже стартовало, и в ближайшее время они станут доступными всем пользователям совместимых устройств. Специально для этого делать ничего не нужно, однако вы можете перейти в настройки системы и проверить наличие обновления вручную.