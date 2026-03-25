Про це повідомляє видання MacRumours.

Що нового отримали користувачі після оновлення?

Компанія Apple представила фінальні версії iOS 26.4 та iPadOS 26.4 приблизно через шість тижнів після попереднього релізу. Оновлення вже почали надходити власникам сумісних iPhone та iPad та містять низку нововведень, спрямованих на покращення користувацького досвіду.

Підбірка музики за допомогою ШІ

Однією з ключових змін стала поява бета-функції Playlist Playground у сервісі Apple Music. Вона використовує алгоритми штучного інтелекту, які формують музичні добірки за текстовими запитами. Користувач може описати настрій, ситуацію або власні музичні вподобання, після чого система самостійно підбирає відповідні треки та об'єднує їх у плейлист.

Ще одним нововведенням у музичній частині платформи стала функція Offline Music Recognize, яка з'явилася у "Пункті управління". Вона дозволяє розпізнавати пісні навіть без доступу до інтернету – результати визначення відображаються автоматично після повторного підключення до мережі.

Крім того, користувачі отримали новий віджет Ambient Music для швидкого доступу до плейлистів для сну, відпочинку чи продуктивної роботи. Сторінки альбомів і добірок також отримали нові повноекранні фони, що роблять інтерфейс більш цілісним.

Нові емоджі та можливості редагування фото

Після встановлення оновлення на пристроях з'являться вісім нових емоджі. Серед них – косатка, тромбон, снігова лавина та інші символи.

Нові емоджі в iOS 26.4 / Фото MacRumours

У застосунку Freeform розширили можливості редагування зображень і додали інтеграцію з бібліотекою Apple Creator Studio.

Оновлений "Сімейний доступ"

Зміни торкнулися й функції "Сімейний доступ". Тепер дорослі учасники сімейної групи можуть використовувати власні способи оплати для покупок, тоді як раніше списання коштів відбувалося лише з картки організатора.

Інші дрібні зміни

Також розробники покращили точність введення тексту під час швидкого друку на клавіатурі та додали опцію зменшення яскравості анімацій, які з'являються при взаємодії з елементами інтерфейсу.

Окрім цього, оновлення містить інші оптимізації, спрямовані на підвищення стабільності та загальної продуктивності систем.

Як встановити оновлення iOS?

Розгортання iOS 26.4 та iPadOS 26.4 вже стартувало, і найближчим часом вони стануть доступними всім користувачам сумісних пристроїв. Спеціально для цього робити нічого не потрібно, однак ви можете перейти в налаштування системи та перевірити наявність оновлення вручну.