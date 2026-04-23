Самый доступный Mac mini полностью исчез из продажи: что произошло у Apple

В фирменном онлайн-магазине Apple больше недоступна базовая версия Mac mini с чипом M4, 16 ГБ оперативной памяти и SSD на 256 ГБ. Это может свидетельствовать как о высоком спросе на компактный компьютер, так и о подготовке компании к запуску нового поколения устройств.

Apple, похоже, полностью распродала стартовую конфигурацию Mac mini – модель с процессором M4, 16 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 ГБ. В фирменном онлайн-магазине компании этот вариант получил статус "временно недоступен", что сразу вызвало обсуждение среди пользователей, сообщает MacRumours.

При этом более дорогие конфигурации пока остаются в продаже. В частности, доступны версии с большим SSD, модели с 24 ГБ оперативной памяти, а также Mac mini на мощном чипе M4 Pro. В то же время некоторые варианты с 32 ГБ ОЗУ также уже исчезли из наличия.

Почему исчез базовый Mac mini?

Обычно дефицит техники Apple в розничных магазинах может означать, что компания готовит новое поколение устройств. Но в случае с Mac mini ситуация не такая однозначная.

Компактный компьютер сейчас пользуется особенно высоким спросом благодаря возможности локального запуска моделей искусственного интеллекта. Для многих пользователей это один из самых доступных способов получить мощную систему для работы с ИИ-инструментами без необходимости покупать более дорогие профессиональные станции.

Еще одним важным фактором стал глобальный дефицит чипов памяти. Из-за активного развития рынка искусственного интеллекта производители сталкиваются с ростом спроса на оперативную память, что уже привело к удорожанию модулей ОЗУ и проблемам с поставками.

Именно поэтому Apple ранее уже сталкивалась с нехваткой некоторых конфигураций Mac mini и Mac Studio. В начале года компания даже полностью прекратила продажи Mac Studio в версии с накопителем на 512 ГБ.

Ранее также появлялась информация, что Apple готовит обновленные Mac mini на базе чипов M5 и M5 Pro. Об этом пишет TechTimes со ссылкой на 9to5Mac. Ожидалось, что новинки могут выйти уже в этом году, однако из-за проблем с поставками памяти запуск может сместиться ближе к концу года.

Пока Apple официально не объясняет причину исчезновения базового Mac mini из продажи, но сочетание высокого спроса и нехватки компонентов выглядит наиболее вероятным сценарием.