Apple, схоже, повністю розпродала стартову конфігурацію Mac mini – модель із процесором M4, 16 ГБ оперативної пам'яті та накопичувачем на 256 ГБ. У фірмовому онлайн-магазині компанії цей варіант отримав статус "тимчасово недоступний", що одразу викликало обговорення серед користувачів, повідомляє MacRumours.

Дивіться також "Ми знову змінимо світ": майбутній CEO Apple зробив гучну заяву

При цьому дорожчі конфігурації наразі залишаються у продажу. Зокрема, доступні версії з більшим SSD, моделі з 24 ГБ оперативної пам'яті, а також Mac mini на потужнішому чипі M4 Pro. Водночас деякі варіанти з 32 ГБ ОЗУ також уже зникли з наявності.

Чому зник базовий Mac mini?

Зазвичай дефіцит техніки Apple у роздрібних магазинах може означати, що компанія готує нове покоління пристроїв. Але у випадку з Mac mini ситуація не така однозначна.

Компактний комп'ютер зараз має особливо високий попит завдяки можливості локального запуску моделей штучного інтелекту. Для багатьох користувачів це один із найдоступніших способів отримати потужну систему для роботи з ШІ-інструментами без потреби купувати дорожчі професійні станції.

Ще одним важливим фактором став глобальний дефіцит чипів пам'яті. Через активний розвиток ринку штучного інтелекту виробники стикаються зі зростанням попиту на оперативну пам'ять, що вже призвело до подорожчання модулів ОЗУ та проблем із постачанням.

Саме через це Apple раніше вже стикалася з нестачею деяких конфігурацій Mac mini та Mac Studio. На початку року компанія навіть повністю припинила продажі Mac Studio у версії з накопичувачем на 512 ГБ.

Раніше також з'являлася інформація, що Apple готує оновлені Mac mini на базі чипів M5 та M5 Pro. Про це пише TechTimes з посиланням на 9to5Mac. Очікувалося, що новинки можуть вийти вже цього року, однак через проблеми з постачанням пам'яті запуск може зміститися ближче до кінця року.

Поки що Apple офіційно не пояснює причину зникнення базового Mac mini з продажу, але поєднання високого попиту та нестачі компонентів виглядає найбільш імовірним сценарієм.