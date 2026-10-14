Новое поколение Apple TV предлагает функции, без которых вам не обойтись

Компания Apple представила новую телевизионную приставку Apple TV 4K с мощным чипом A19, интеллектуальной системой Siri и обновленным пультом дистанционного управления. Но технологический скачок привел к двукратному росту цены, что разочарует даже преданных поклонников бренда.

Огромный скачок мощности и двукратное повышение цены

Обновленная медиаприставка появилась после четырехлетнего перерыва, предложив солидный набор технических улучшений аппаратного обеспечения. Главным двигателем изменений стал фирменный чип A19, который обеспечивает рост скорости вычислительных ядер до 50 процентов и двукратное увеличение графической производительности по сравнению с показателями модели третьего поколения на процессоре A15 Bionic, пишет MacRumors.

Вместе с новым чипом объем оперативной памяти, скорее всего, увеличился с 4 до 8 гигабайт. Однако поклонники неоднозначно отнеслись к премьере из-за резкого подорожания: цена подскочила до 299 долларов за единственную доступную версию на 128 гигабайт.

Ранее предыдущая линейка начиналась от 129 долларов за модель на 64 гигабайта без проводного порта и 149 долларов за накопитель на 128 гигабайтов. Впоследствии, летом 2026 года, купертиновцы подняли стоимость старых моделей до 199 и 249 долларов, а теперь установили единую цену в 299 долларов, окончательно ликвидировав более доступные конфигурации.

Рост цен на рынке умных приставок коснулся также решений от Google и Nvidia, поэтому Apple не побоялась повысить стартовую планку.



Apple TV 4K / Изображение Apple

Современные стандарты связи и долгожданное видео без задержек

Устройство получило поддержку новейших беспроводных стандартов Wi-Fi 7 и Bluetooth 6, а также гигабитный порт Ethernet и разъем HDMI 2.1 на задней панели. Важнейшим программно-аппаратным дополнением стала полноценная поддержка современных видеокодеков AV1 и VP9. Поскольку большинство потоковых интернет-платформ перешло именно на сжатие AV1, интеграция этого декодера обеспечивает плавное воспроизведение качественного видео без чрезмерного потребления трафика.

Внешний вид черной коробочки остался практически неизменным. Разработчики лишь переместили белый световой индикатор состояния ровно по центру передней грани корпуса, а само устройство стало примерно на 1 процент тяжелее. Внутри же компания установила три чувствительных микрофона дальнего поля, которые позволяют управлять воспроизведением и обращаться к системе без использования пульта.

Передовое подавление эха интеллектуально изолирует голос пользователя от фонового шума, обеспечивая кристально чистое распознавание команд даже во время воспроизведения звука,

– прокомментировала Apple.

Голосовая связь без использования рук поддерживает команды на девяти языках, среди которых английский, немецкий, французский, нидерландский, финский, норвежский, шведский, иврит и мандаринский китайский.

Защиту личного пространства гарантирует специальная изолированная зона Secure Exclaves внутри чипа A19, которая полностью отсекает микрофонные потоки от остальной части операционной системы, а сложные интернет-запросы обрабатывает защищенное облако Private Cloud Compute без сохранения личных файлов.



Apple TV 4K / Изображение Apple

Глубокий интеллект Siri и новый взгляд на любимые фильмы

Главной программной звездой приставки стала умная система Siri AI на базе платформы Apple Intelligence. Ассистент получил полноэкранный визуальный интерфейс поиска фильмов и сериалов с интерактивными постерами из фирменного приложения. Пользователь может спросить у помощника, какие именно проекты получили премию "Эмми" в этом году, и мгновенно увидеть подборку комедий или драм рядом.

Во время просмотра передач зрители могут задавать уточняющие вопросы о местах съемок, актерском составе или возрастных ограничениях для подростков. Все текстовые ответы появляются в компактном окне поверх видео, не прерывая просмотр. Интеллектуальный помощник умеет использовать контекст с подключенного смартфона iPhone или планшета iPad, мгновенно находя шоу, которое вам недавно рекомендовали друзья в переписке.

Приятной новостью для владельцев предыдущих приставок стало то, что Siri AI не останется эксклюзивом четвертого поколения. Компания добавит умный поиск и анализ контента на приставки Apple TV 4K второго и третьего поколений в бета-версии прошивки tvOS 27.2.2. Правда, на старте голосовой интерфейс ограничили английским языком в США, Великобритании, Канаде, Австралии, Новой Зеландии, Сингапуре, Индии и Южной Африке.

Кинотеатральный звук с четырьмя HomePod и центр умного дома

В аудиосфере производитель совершил настоящий прорыв для любителей кино. Отныне приставка позволяет создать полноценную акустическую систему пространственного звучания из четырех колонок, размещенных в передней левой, передней правой, задней левой и задней правой зонах комнаты. Владельцы могут использовать четыре компактных динамика HomePod mini 2 или скомбинировать одинаковые пары больших HomePod второго поколения спереди и маленьких сзади.

Четыре колонки HomePod и новая приставка интеллектуально распознают расположение каждого динамика в комнате, поэтому синхронизация звука и уровни громкости автоматически калибруются под пространство,

– заявляет Apple.

Все старые модели телевизионных приставок по-прежнему поддерживают только стереопару из двух колонок.

Помимо звука, телевизионный центр может взять на себя роль координатора умного дома по протоколам Wi-Fi и Thread. Устройство выводит на экран уведомления о дверном видеозвонке без остановки фильма, позволяет поговорить с гостем и использует искусственный интеллект для краткого описания записей с камер HomeKit Secure Video. Также пользователи получили гибкие настройки заставок из собственных фотографий в iCloud без раскрытия полной галереи.

Пульт с динамиком и точным поиском среди диванных подушек

Вместе с приставкой обновление получил фирменный пульт Siri Remote четвертого поколения. Главной проблемой предыдущих версий была постоянная потеря пульта в гостиной. Инженеры решили эту проблему, интегрировав в аксессуар встроенный динамик и поддержку функции точного поиска Precision Finding через приложение "Локатор".

Теперь потерянный аксессуар издает громкий звуковой сигнал, а экран совместимого смартфона ведет владельца прямо к месту, где он спрятан, с помощью стрелок направления. Функция точного поиска работает со смартфонами iPhone 17 и более поздними моделями, а также с моделями iPhone Air и iPhone Duo. Общий алюминиевый дизайн, удобные кнопки и порт USB-C остались без изменений, но сам пульт стал тяжелее примерно на 6 процентов. Аксессуар входит в комплект новой приставки, а отдельно стоит 59 долларов и подходит ко всем без исключения моделям Apple TV HD и Apple TV 4K, начиная с 2015 года.

Оформить предзаказ на новую приставку Apple TV 4K и обновленный пульт можно уже сегодня, а официальные продажи в магазинах начнутся в пятницу, 13 ноября 2026 года. Хотя цена в 299 долларов выглядит значительным психологическим барьером, запас мощности чипа A19, поддержка четырех колонок и интеллект Siri превращают новинку в самый функциональный медиацентр на рынке.