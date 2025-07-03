Apple готовит сразу 7 новых устройств, и все крепятся на голову

Apple продолжает развивать направление носимых на голове устройств, рассматривая их как следующий тренд в потребительской электронике. Аналитик Мин-Чи Куо опубликовал обновленную дорожную карту, которая очерчивает планы компании по выпуску как минимум семи новых продуктов в этом сегменте до 2028 года. Это показывает, что Apple не отказалась от своих амбиций, несмотря на низкие продажи Vision Pro.

Обновленная дорожная карта Apple для устройств XR

По прогнозам инсайдера, Apple планирует выпускать полностью новые устройства дополненной или виртуальной реальности не раньше 2027 года. Компания готовит новинки в серии Vision, а также наконец покажет полноценные смарт-очки, сообщает 24 Канал. Единственное исключение в том, что уже в 2025 году мы можем получить небольшое обновление текущего поколения Vision Pro. В 2026 году не будет ничего.

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Серия Vision будет включать:

Обновленный Vision Pro с чипом M5 . По данным аналитика, Apple готовит обновленную версию Vision Pro, которая перейдет с чипа M2 на M5. Массовое производство этой модели ожидается уже в третьем квартале 2025 года. Отмечается, что другие характеристики устройства останутся неизменными, а поставки до конца 2025 года могут достичь 150 000–200 000 единиц.

. По данным аналитика, Apple готовит обновленную версию Vision Pro, которая перейдет с чипа M2 на M5. Массовое производство этой модели ожидается уже в третьем квартале 2025 года. Отмечается, что другие характеристики устройства останутся неизменными, а поставки до конца 2025 года могут достичь 150 000–200 000 единиц. Apple Vision Air . Этот легкий и доступный вариант Vision Pro, по прогнозам, начнет массовое производство в третьем квартале 2027 года. Ожидается, что Vision Air будет более чем на 40 процентов легче первого поколения Vision Pro. Уменьшение веса достигается благодаря замене стекла на пластик, широкому использованию магниевого сплава (титановый сплав признан слишком дорогим) и уменьшению количества датчиков. Вместо мощного процессора Mac, как в Vision Pro, в Vision Air поставят флагманский процессор iPhone. Все это позволит предложить устройство по значительно более низкой цене.

. Этот легкий и доступный вариант Vision Pro, по прогнозам, начнет массовое производство в третьем квартале 2027 года. Ожидается, что Vision Air будет более чем на 40 процентов легче первого поколения Vision Pro. Уменьшение веса достигается благодаря замене стекла на пластик, широкому использованию магниевого сплава (титановый сплав признан слишком дорогим) и уменьшению количества датчиков. Вместо мощного процессора Mac, как в Vision Pro, в Vision Air поставят флагманский процессор iPhone. Все это позволит предложить устройство по значительно более низкой цене. Vision Pro второго поколения. Полноценная вторая версия Vision Pro ожидается не раньше середины 2028 года. Она получит совершенно новый дизайн, будет значительно легче и будет иметь более низкую цену. Это устройство также перейдет на чип M5, что обеспечит значительный прирост производительности, и будет использовать процессор класса Mac.

Смарт-очки:

Первое поколение смарт-очков без дисплея . Массовое производство этих очков, напоминающих Ray-Ban, запланировано на второй квартал 2027 года. Куо прогнозирует, что Apple может отгрузить от 3 до 5 миллионов единиц до конца 2027 года. Это свидетельствует об ожиданиях компании, что этот форм-фактор будет иметь значительно большее влияние на рынок, чем VR-подобный подход Vision Pro. Очки будут иметь интерфейс пользователя с голосовым управлением и распознаванием жестов, но без каких-либо функций дисплея. Ключевые функции будут включать воспроизведение аудио, камеру, видеозапись и функцию искусственного интеллекта для распознавания окружения. Также ожидается несколько вариантов оправ и материалов.

. Массовое производство этих очков, напоминающих Ray-Ban, запланировано на второй квартал 2027 года. Куо прогнозирует, что Apple может отгрузить от 3 до 5 миллионов единиц до конца 2027 года. Это свидетельствует об ожиданиях компании, что этот форм-фактор будет иметь значительно большее влияние на рынок, чем VR-подобный подход Vision Pro. Очки будут иметь интерфейс пользователя с голосовым управлением и распознаванием жестов, но без каких-либо функций дисплея. Ключевые функции будут включать воспроизведение аудио, камеру, видеозапись и функцию искусственного интеллекта для распознавания окружения. Также ожидается несколько вариантов оправ и материалов. AR-очки со встроенным дисплеем. Настоящие AR-очки, которые отображают контент на прозрачных линзах, появятся позже – в 2028 году. Они также будут поддерживать управление жестами и голосом. Дисплейная технология будет включать Liquid Crystal on Silicon. Функциональность искусственного интеллекта является ключевой в этом продукте.

Настоящие AR-очки, которые отображают контент на прозрачных линзах, появятся позже – в 2028 году. Они также будут поддерживать управление жестами и голосом. Дисплейная технология будет включать Liquid Crystal on Silicon. Функциональность искусственного интеллекта является ключевой в этом продукте. Вторая модель AR-очков с дисплеем. Отмечается, что Apple также разрабатывает вторую модель очков, оснащенных дисплеем, однако детали относительно ее функций и сроков запуска остаются неизвестными.

Куо также вспоминает, что работа над еще одним продуктом в этой сфере была приостановлена из-за проблем с весом. Не совсем понятно, что именно это должно было быть – очки или еще одна гарнитура. Но Куо говорит, что устройство имеет проводное подключение к Mac и iPhone, использует оптику Birdbath для дисплея, а таковое должно было поступить в производство во втором квартале 2026 года.