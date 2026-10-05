Apple выпустит MacBook Pro с сенсорным OLED-экраном уже в ноябре

Apple может представить первые MacBook Pro с сенсорными OLED-дисплеями уже в ноябре. Новые модели также должны стать заметно легче, чем нынешние ноутбуки компании.

Apple готовится к выпуску MacBook Pro, который впервые в истории серии получит сенсорный дисплей. По информации журналиста Bloomberg Марка Гурмана, презентация новых ноутбуков ожидается уже в следующем месяце. Об этом пишет Bloomberg.

Когда Apple представит сенсорный MacBook Pro?

Речь идет сразу о двух моделях с диагоналями 14 и 16 дюймов. Обе получат OLED-панели с поддержкой сенсорного управления.

Появление сенсорного MacBook много лет оставалось одним из самых обсуждаемых возможных изменений в линейке компьютеров Apple. Компания долгое время не спешила переносить на MacBook подход, который активно использует в iPhone и iPad.

Теперь ситуация может измениться. По словам Гурмана, Apple уже тестирует новые MacBook Pro, причем устройства работают под управлением macOS 27.2. Ожидается, что основой новых ноутбуков станет следующее поколение фирменных процессоров компании – Apple M6.

Новый MacBook Pro станет легче

Одним из важных изменений в новом поколении станет не только сенсорный OLED-экран. Apple также работает над уменьшением веса ноутбуков.

По данным Гурмана, новые MacBook Pro будут "значительно легче" текущих моделей. Точных цифр журналист пока не называет. Уменьшить вес ноутбуков Apple удалось благодаря изменению внутренней конструкции. Компания пересмотрела расположение и структуру внутренних компонентов, что позволило сократить вес без отказа от ключевых возможностей устройства.

При этом новые MacBook Pro должны сохранить позиционирование профессиональных ноутбуков. OLED-панель в сочетании с сенсорным управлением станет одним из главных аппаратных изменений нового поколения.

Появление сенсорного дисплея также может повлиять на взаимодействие пользователя с macOS. В то же время Apple пока не раскрыла, какие именно новые возможности получит операционная система для работы пальцами и будет ли интерфейс macOS специально адаптирован под сенсорное управление.

OLED получит не только MacBook

Apple параллельно готовит еще одно обновление для перехода на OLED-дисплей. Ожидается обновление для iPad mini. По предварительным данным, планшет сохранит нынешнюю диагональ 8,3 дюйма, но вместо LCD получит OLED-панель. При этом информации о масштабном редизайне корпуса пока нет.

Таким образом, ближайшее поколение устройств Apple может стать важным этапом перехода компании на OLED в различных категориях продуктов. Для MacBook Pro это будет особенно заметное изменение, ведь сенсорные экраны до сих пор оставались одной из немногих особенностей, которые Apple принципиально не переносила с планшетов на свои профессиональные ноутбуки.