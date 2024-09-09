Слухи подтверждены: Apple Watch Ultra 3 не будет, но выходят Ultra 2 в черном титане

Как и предполагали последние слухи, Apple не показала на презентации новые часы Watch Ultra 3, а вместо этого добавила новую титановую версию Ultra 2 в матовом черном цвете. Вот все новое.

Что изменилось

Оригинальный Apple Watch Ultra был выпущен в 2022 году и в первую очередь позиционировался как модель высокой прочности для любителей приключений, таких как скалолазание и подводное плавание. Однако больший размер экрана и длительное время автономной работы означали, что он также оказался популярным среди людей, которые не занимаются спортом и не ходят в рискованные походы.

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Ultra 2 оставил дизайн без изменений , предлагая лишь немного быстрее чип, яркий дисплей и улучшенную технологию сверхширокополосной связи.

, предлагая лишь немного быстрее чип, яркий дисплей и улучшенную технологию сверхширокополосной связи. Ultra 2 теперь доступен в матовом черном цвете, который, как утверждает Apple, был достигнут благодаря специальному процессу обработки, что наносит алмазоподобное PVD-покрытие, предоставляя массивном смарт-часах изысканного и долговечного вида.

Apple также утверждает, что часы изготовлены на 95% из переработанного титана, что повышает его экологичность, прочность и устойчивость к царапинам.

Заметным дополнением является новый ремешок Milanese, изготовлен из устойчивого к коррозии титана, что делает его пригодным для любителей подводного плавания. Кроме того, запускают ремешок от Hermes.



Apple Watch Ultra series 2 в новом цвете и новым титановым ремешком / Фото Apple

Интересно, что нынешняя версия Apple Watch Series 10 предлагает еще больший размер экрана, чем Ultra. Поскольку это была значительная часть привлекательности моделей Ultra, Apple, возможно, ожидала, что немного людей заплатят высокую цену за новую модель линейки, а потому не стала выпускать третье поколение в этом году. Однако новая опция черного титана для существующей модели предлагает возможный путь к увеличению продаж.

Новые версии Apple Watch Ultra 2 стартуют от 799 долларов и доступны для предварительного заказа уже сегодня, а запуск состоится 20 сентября.