Apple прекращает поддержку российского аналога GPS под названием "ГЛОНАСС": какой продукт станет первым

Компания Apple обновила технические характеристики смарт-часов Apple Watch Ultra 4 и исключила из них поддержку российской системы навигации ГЛОНАСС. Флагманское устройство теперь использует исключительно более современные спутниковые системы.

Почему Apple убрала GLONASS из флагманских часов

Согласно техническим характеристикам устройства, на которые обратило внимание издание MacRumors, новые Apple Watch Ultra 4 работают с системами GPS, Galileo, QZSS и BeiDou. При этом модель предыдущего поколения Ultra 3 дополнительно поддерживала еще и ГЛОНАСС.

ГЛОНАСС (Глобальная навигационная спутниковая система) – это сначала советская, а затем российская спутниковая система радионавигации, созданная во времена СССР по заказу Министерства обороны. Она предназначена для определения координат, времени и скорости объектов в любой точке земного шара. Состоит из орбитальной группировки, включающей около 24 спутников, вращающихся на средневысоких орбитах. Технология использует принципы глобального позиционирования, аналогичные американской системе GPS, и предоставляет общедоступные гражданские сигналы, а также зашифрованные сигналы повышенной точности для военных нужд.

Спутниковые системы GPS, Galileo, BeiDou и QZSS используют кодовое разделение каналов на основе CDMA и поддерживают несколько частот для более точного позиционирования. Обычно потребительские гаджеты принимают от ГЛОНАСС только сигнал L1, поэтому польза от этой системы на устройствах с двухчастотным трекингом минимальна. Кроме того, GLONASS использует иную архитектуру сигнала, поэтому приемники вынуждены корректировать аппаратные задержки для каждого спутника отдельно. Это нередко приводит к ошибкам в определении геопозиции.

Как это повлияет на точность и автономность

В Купертино не назвали официальной причины отказа от GLONASS. Однако специалисты отмечают, что исключение этой системы поможет повысить точность позиционирования, снизит нагрузку на процессор и потенциально увеличит время автономной работы смарт-часов.

Интересно, что Apple Watch Series 12 сохранили поддержку GLONASS. Это связано с тем, что ограничение сигнала L1 менее критично для устройств, работающих только на одной частоте.

Хотя компания ничего не говорит о поддержке GLONASS на других устройствах, можно предположить, что со временем другие продукты Apple также лишатся поддержки этой российской разработки, которая фактически бесполезна везде, кроме самой России, где продукция Apple больше не продается официально.

Что известно о новом поколении часов Apple

Презентация новых гаджетов состоялась в ходе мероприятия Apple под названием "Surprise and Shine". Наряду с новыми смарт-часами Series 12 и Ultra 4 компания представила гибкий iPhone Duo, смартфоны iPhone 18 Pro и Pro Max, а также наушники AirPods 5. Модели Apple Watch Series 12 и Ultra 4 не претерпели кардинальных изменений в дизайне по сравнению с предыдущими версиями Series 11 и Ultra 3.