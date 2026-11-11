Apple закрывает легендарные форумы технической поддержки Support Community

Официальный форум Apple Support Community, который с 1998 года помогал пользователям решать проблемы с фирменными устройствами, окончательно прекращает свое существование. Платформа уже переведена в режим чтения, а полное отключение состоится 20 ноября 2026 года.

Что происходит с официальными форумами

Как сообщает издание 9to5Mac, пользователи площадки наткнулись на баннер о предстоящем отключении серверов. Возможность создавать новые вопросы и публиковать ответы разработчики заблокировали за считаные минуты до появления объявления – последнее сообщение на сайте появилось всего за 57 минут до отключения.

Платформа уже работает исключительно в режиме чтения. Посетители по-прежнему могут просматривать старые темы, пользоваться поиском, голосовать за полезные комментарии и нажимать кнопку "У меня тоже такой вопрос", но любую новую активность система запрещает. Кнопка входа в аккаунт теперь перенаправляет пользователей на внутреннюю страницу AppleConnect с подписью "AC Communities Web – Internal", доступ к которой имеют исключительно сотрудники корпорации.

Интересно, что в самом уведомлении компания использовала несколько видоизмененное название платформы – "AppleCare Support Community", хотя официальное название площадки всегда звучало как "Apple Support Community".

Сообщество поддержки AppleCare окончательно закроется 20 ноября 2026 года. Начиная с сегодняшнего дня, сайт больше не будет принимать новые сообщения и доступен только для чтения,

– заявила компания в обращении к пользователям.

Почти тридцать лет истории

История этого проекта началась еще в 1998 году, когда площадка работала под названием Apple Tech Exchange. Впоследствии его переименовали в Apple Discussions, а в апреле 2011 года компания провела масштабный перезапуск сервиса под названием Apple Support Communities. Тогда пользователи получили новый дизайн, личные страницы профиля и систему рейтинга, которая поощряла экспертов помогать другим.

Команда Apple поблагодарила всех энтузиастов, которые на протяжении десятилетий тратили свое время и делились знаниями для решения проблем с гаджетами. В дальнейшем искать проверенные инструкции и решения технических неполадок предлагается непосредственно на официальном сайте Apple Support.

Компания не объяснила конкретных причин такого решения.