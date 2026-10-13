В Польше обнаружили средневековое захоронение в форме лодки

Археологи на востоке Польши обнаружили редкую раннесредневековую могилу в форме лодки. В ней были найдены кремированные человеческие останки, серебряные украшения и кости животных.

О чем свидетельствует новая находка?

Могила длиной около 4,5 метра относится к периоду, когда славянские общины населяли этот регион, то есть к временам между VIII и X веками. Находку сделали специалисты Института археологии и этнологии Польской академии наук в Ходлике, в лесу Ходель на юго-востоке страны, пишет Arkeonews.

Там они изучают раннесредневековый могильник с кремациями. Группу возглавляет доктор Лукаш Мехович. Археологи наткнулись на захоронение между двумя другими сооружениями: одно напоминает дом, а второе – богато украшенный курган.

Конструкция имеет ширину от 1 до 1,2 метра и напоминает лодку-долблёнку, то есть простую лодку, выдолбленную из одного цельного ствола дерева. Вероятно, кремированные останки поместили в деревянное судно, которое со временем разложилось, оставив после себя лишь темный след. Чтобы установить, была ли в захоронении настоящая лодка, необходим дальнейший анализ окружающего грунта.



Погребение в форме лодки / Фото Archeologia i starożytności Chodlika

Серебряные украшения и загадочный конский зуб

Первой подсказкой стало хорошо сохранившееся серебряное височное кольцо, найденное возле верхнего слоя могилы. Его украшают полые бусины и тонкая зернь. Так называют технику, при которой мастера припаивали крошечные металлические шарики, чтобы создать узор.



Серебряное кольцо, украшенное мелкими бусинами / Фото Archeologia i starożytności Chodlika

Далее археологи обнаружили еще более десятка мелких обломков серебряных украшений, часть из которых оплавилась в огне. Также в могиле лежали обломки керамической посуды, уголь и сожженные кости людей и животных. Таким образом, захоронение было более сложным, чем простое складывание праха в землю.

Особенно исследователей заинтересовал конский зуб. В славянских захоронениях такие находки встречаются нечасто, хотя в Ходлике уже находили несколько кремационных могил с останками лошадей. Лукаш Мехович в исследовании 2021 года описал курган VIII или IX века, где лежали останки человека и лошади, которые, возможно, были сожжены на одном погребальном костре. Новая находка дополняет эту местную традицию, но значение конского зуба до сих пор не ясно.

Сохранились и фрагменты человеческих зубов. Ученые надеются, что из них удастся провести изотопный анализ и выяснить, откуда происходил человек. Кто это был, какого пола и какого социального положения, археологи пока не могут сказать.

Почему Ходлик так важен

В VIII–X веках вокруг Ходлика вырос важный комплекс поселений с большим укрепленным городищем площадью более восьми гектаров. Рядом, в долине реки Ходелки, находились другие поселения, оборонительные пункты и могильники. Ходлик располагался у Вислы, поэтому имел связи с далекими краями. Здесь находили предметы из русских земель, Рейнского региона и Великой Моравии.

Эти контакты, вероятно, объясняют разнообразие обрядов на кладбище. Помимо курганов, здесь есть "дома мертвых", напоминающие жилища того времени. Могила-лодка стала еще одним уникальным типом захоронения.

Эхо традиций викингов?

Погребения в лодках чаще всего связывают с эпохой викингов. Однако такие обычаи существовали не только в Скандинавии. Редкие могилы, связанные с лодками, фиксировались и у западных славян на побережье Балтики, в частности в Померании, Мекленбурге и на острове Волин. Раскопки в Мишенцине на западе Польши показали, как славянские и скандинавские обряды влияли друг на друга.

По словам Меховича, Ходлик – первая такая находка в исторической области Малопольша. Она расположена значительно дальше вглубь суши. Однако сходство с викингами еще не доказывает скандинавского влияния. Это могла быть и местная адаптация известных практик. Не исключено, что лодка служила символом путешествия в загробный мир, но что она означала в Ходлике, точно неизвестно.



Раскопанное захоронение в Ходлике / Фото Archeologia i starożytności Chodlika

Как воссоздают древнее погребение

Мехович отметил, что следы в могиле могут быть остатками сгнивших деревянных стенок, но от них почти ничего не осталось. Поэтому археологи собирают все отложения для подробного изучения. Они будут искать уголь, растительные остатки, кости людей и животных, а также другие следы обряда кремации.

Команда также проводит 3D-реконструкцию, объединяя цифровую документацию каждого слоя с описанием отдельных предметов. С помощью радиоуглеродного датирования и экспертиз ученые хотят выяснить, когда была построена могила, как ее возводили и при каких обстоятельствах проходили похороны.