На дне озера обнаружили руины средневекового города, что лежал вдоль Шелкового пути

На дне крупнейшего озера Кыргызстана ученые обнаружили остатки затонувшего поселения. Древний город располагался на Большом шелковом пути и погрузился под воду около 800 лет назад в результате масштабного катаклизма.

Подводная экспедиция и первые находки

Исследовательская группа примерно из 20 специалистов совершает погружения в холодные воды озера Иссык-Куль, чтобы установить точные границы и разгадать историю поселения. Благодаря работе водолазов и археологов на поверхность уже подняты фрагменты керамики и кости животных, которые помогут точнее датировать найденные объекты и воссоздать рацион древних жителей, пишет Phys.org.

Археологи предполагают, что город занимал площадь до 5 квадратных километров и находился под контролем тюркской династии Караханидов в IX–XIII веках. На дне озера специалисты обнаружили следы двух кладбищ, которые древние жители построили во время ранней исламизации региона, а также остатки общественного здания с декором, которое могло быть мечетью, баней или религиозной школой.

Керамика позволит точнее определить период, а также понять, где и каким методом она была изготовлена. Среди хорошо сохранившихся предметов быта обнаружили детский ночной горшок "тувак". Все найденные артефакты ученые тщательно консервируют и регистрируют.

Руководитель экспедиции пояснил, что такие предметы быта до сих пор используют в Центральной Азии и на Кавказе, что свидетельствует о преемственности традиций. Он говорит, что, несмотря на расположение в самом центре Центральной Азии, это "на самом деле белое пятно в истории".

Почему город оказался под водой

Ученые сравнивают масштаб находки с древнеримскими Помпеями, ведь стихия мгновенно уничтожила высокоразвитую культуру. Причины затопления поселения до сих пор вызывают научные споры. Исследователи выдвигают версии об оползне или образовании естественной тектонической плотины после мощного землетрясения. Наиболее вероятной причиной погружения города под воду называют сейсмическую катастрофу.

Несмотря на невысокую прозрачность воды, команда исследователей продолжает систематически изучать акваторию Иссык-Куля, чтобы полностью восстановить утраченную страницу истории Евразии.