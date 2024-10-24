В тропических лесах Амазонии нашли затерянный город

Археологи начали раскапывать затерянный город в тропических лесах бразильской Амазонии. Для его поиска и исследования использовали самые современные технологии, но ученые говорят, что, по сравнению с другими похожими случаями, это заброшенное поселение очень молодое.

Детали

Как сообщает бразильский новостной сайт Metropoles, городу всего 250 лет, поэтому он не принадлежит древним цивилизациям, а является португальским колониальным поселением. Ученые уже представили первую из трех частей своей исследовательской программы под названием "Amazônia Revelada".

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Расположенная в современном бразильском штате Рондония, старая колония, как говорят, ненадолго появилась на некоторых картах, прежде чем исчезла сотни лет назад. Это открытие частично стало возможным благодаря предыдущему археологическому открытию так называемых "Серра-да-Муралья" или "Стенных гор", которые связаны с дорогой, пролегавшей неподалеку.

С помощью местных коренных жителей археолог Университета Сан-Паулу Эдуардо Невес и его команда смогли нанести на карту то, что, по их мнению, должно было бы быть остатками поселения. Далее археологи сотрудничали с Национальным институтом космических исследований Бразилии, чтобы использовать его технологию дистанционного зондирования (LiDAR) для лучшего осмотра места без необходимости физического перемещения и угрозы повреждения старых конструкций.

Это место было заброшено, его занял лес, а каменные блоки были вывезены. С помощью наших карт мы смогли определить расположение улиц этого города,

– говорит Невис.

Хотя в Амазонии, заселенной десятки тысяч лет, было найдено множество очень древних артефактов и городов, открытие такого рода европеизированной каменной кладки вызвало особый интерес у команды археологов. Эти постройки указывают на более поздний и темный период истории Бразилии: колонизацию земель португальцами, которые модернизировали трансатлантическую работорговлю и доминировали в ней более века.

Ученые, которые не предоставили никаких фотографий ни самого города, ни даже сканирования его территории, хотят "начать регистрировать эти археологические объекты, находящиеся под угрозой исчезновения, чтобы их можно было защитить как памятники национального наследия". Невес настаивал на привлечении к процессу коренного населения, чтобы лучше понимать контекст этого открытия и потребность в защите для этих исторических мест, которые расположены вблизи других природоохранных территорий.