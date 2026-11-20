На территории некрополя Тель-Ком-Абу-Било египетские археологи обнаружили сотни неразграбленных каменных саркофагов, золотые украшения и фигурки богинь. Находка проливает свет на погребальные обряды более чем 2200-летней давности, то есть времен Птолемеев.

Что нашли на старинном кладбище?

Об открытии 18 ноября объявило Министерство туризма и древностей Египта, пишет Arkeonews. Раскопки провели египетские археологи из Высшего совета по делам древностей. Среди находок есть фигурки Исиды-Афродиты, ушебти с надписями (в погребальных обрядах – специальные фигурки, изображающие людей, как правило, со скрещенными на груди руками) и золотые предметы в форме языков. Исследователи считают, что кладбище в основном использовали представители среднего класса.

В верхнем слое раскопок обнаружили сотни каменных саркофагов. Часть из них без крышек, другие сильно повреждены грабителями и каменщиками. Кроме того, археологи наткнулись на терракотовые саркофаги, остатки деревянных гробов и сводчатые гробницы из сырцового кирпича. Некоторые терракотовые саркофаги имеют человеческую форму, а на других изображены лица с преувеличенными чертами. Это может означать, что на одном кладбище сосуществовали разные погребальные традиции.



Сотни древних каменных гробов, обнаруженных в некрополе / Фото Министерства туризма и древностей Египта

Останки людей в саркофагах сохранились плохо, однако исследователи обнаружили материалы для мумификации и следы смолы. Также были найдены обломки картонажа и штукатурки, раскрашенные в желтый, красный, синий и золотой цвета. Картонаж – это материал, которым в Древнем Египте украшали мумии. Его изготавливали из льна или папируса, сочетая их со слоями, похожими на штукатурку.

Генеральный секретарь Высшего совета по вопросам древностей Хишам эль-Лейти заявил, что такое скопление саркофагов и захоронений в открытом дворе кладбища для этого места является беспрецедентным. Часть гробниц до сих пор лежит под слоями песка и обломков.

Что такое Исида-Афродита?

Одна из самых интересных находок – три терракотовые фигурки Исиды-Афродиты. Это религиозные изображения, сочетающие в себе черты Исиды, традиционной египетской богини, и Афродиты, греческой богини любви и красоты. Также археологи обнаружили обломок терракотовой крышки с изображением Исиды-Афродиты, сидящей на цветке лотоса и кормящей грудью своего сына Гарпократа. Он был греческим аналогом детского образа египетского бога Гора.



Терракотовая статуэтка Исиды-Афродиты, найденная в некрополе / Фото Министерства туризма и древностей Египта

После того как Александр Македонский завоевал Египет в 332 году до нашей эры, греки и египтяне начали все теснее взаимодействовать. Образы Исиды, связанной с Афродитой, отражают религиозные и художественные традиции, сложившиеся в такой среде. Однако для каких именно обрядов использовались фигурки на этом кладбище, пока не выяснено. Это требует дальнейших исследований.

Какие украшения положили в гробницы?

В гробницах лежали серьга, золотой кулон ожерелья, золотые пластины и золотые кусочки в форме язычков. В Древнем Египте золотые язычки клали в рот некоторых мумий, так как верили, что умершие смогут говорить в загробной жизни.

Еще одна важная группа находок – ушебти, фигурки из фаянса, то есть глазурованного материала. На некоторых есть иероглифические надписи. Египтяне считали, что эти маленькие фигурки служат помощниками, которые выполняют за умершего его обязанности в загробном мире.

Кроме того, на кладбище были найдены амулеты-скарабеи из сланца и лазурита, защитные глаза Уаджет, столы для жертвоприношений, небольшие сфинксы и обломки статуй сокола Гора. Необычная деталь этого места – захоронение двух соколов.



Золотое украшение, возможно, серьга, найденное в некрополе / Фото Министерства туризма и древностей Египта

Где расположен Тель-Ком-Абу-Било?

Некрополь находится на территории древнего города Теренутис на западе дельты Нила. Город имел важное значение благодаря близости к Вади-эль-Натруну, где добывали соль для мумификации. Ранее исследования в этом районе показали, что здесь стоял храм Хатор, известной также как богиня бирюзы. В настоящее время работы Французского института восточной археологии дополнительно документируют долгую историю поселения и большое кладбище Теренутиса.



Фигурки ушебти, найденные в некрополе / Фото Министерства туризма и древностей Египта

Новые захоронения дают дополнительные сведения о том, как древние традиции сохранялись в эпоху Птолемеев и раннего Рима. По предварительным оценкам, здесь хоронили не только элиту. Археологи продолжают изучать датировку захоронений, их устройство и связи между артефактами. Это поможет понять, как жители Теренутиса прощались с умершими и что считали необходимым для загробной жизни.