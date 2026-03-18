Неприступная стража: на высоте более 2000 метров нашли военную базу римлян

На головокружительной высоте, где воздух становится разреженным, исследователи наткнулись на следы пребывания одной из самых могущественных армий древнего мира. Эта находка заставляет историков пересмотреть стратегию продвижения римских легионов сквозь европейские хребты.

Какие секреты прятали Альпы на протяжении двух тысячелетий?

В швейцарском кантоне Граубюнден, на высоте около 2200 метров над уровнем моря, исследователи идентифицировали ранее неизвестный военный лагерь римлян. Объект расположен в коридоре Кольм ла Рунга, возвышающемся над известным местом битвы Оберхальбштайн. Эта находка стала возможной благодаря усилиям волонтера, который осенью 2023 года заметил нетипичную структуру рельефа при изучении местности с помощью высокоточных цифровых моделей, пишет Popular Mechanics.

Для детального изучения объекта ученые применили технологию LiDAR – лазерное сканирование земной поверхности, которое фиксирует даже минимальные перепады высоты и создает детальное изображение ландшафта. Полученные данные подтвердили наличие искусственных укреплений: вершину холма защищали три оборонительных рва и вал с насыпями.

Лагерь оставался нетронутым в течение 2000 лет благодаря своему труднодоступному расположению.

Стратегический выбор места для строительства крепости поражает своей продуманностью. С этой точки солдаты имели идеальный обзор на четыре ключевые долины: Ландвассерталь, Альбулаталь, Домлешг и Сурсес.

Кроме этого, под полным контролем легионеров оказался важный горный перевал Ленцерхайде, который в те времена был интенсивно загруженным транспортным путем. Такое расположение позволяло римскому гарнизону заранее замечать любые перемещения вражеских сил в регионе.

В августе группа студентов Базельского университета вместе с волонтерами провела полевые исследования внутри системы валов. Археологи обнаружили многочисленные предметы военного снаряжения, среди которых были гвозди для обуви и свинцовые пули для пращ.

Важнейшим доказательством стал отпечаток печати Третьего легиона на металлических снарядах. Это подтверждает прямую связь лагеря с битвой при Крап Сес, в которой участвовало это подразделение. Датировка найденных артефактов указывает на то, что база функционировала в 20 – 10 годах до нашей эры.

К сожалению, никаких фото объекта пока нет.

Что дает нам это открытие?

Это открытие имеет огромное значение для мировой науки, поскольку позволяет с максимальной точностью реконструировать маршруты продвижения римской армии по территории современной Швейцарии, пишет AOL Media. Теперь историки могут проследить путь войск от Бергелля через перевал Септимер в район Тифенкастеля, а оттуда – в направлении города Кур и долины Альпийского Рейна.