Ведущий научный журнал написал о российских преступлениях в Украине: почему их расследуют археологи

Археология ассоциируется с раскопками руин и поиском артефактов прошлого. Однако сегодня эта дисциплина выходит на новый уровень, помогая документировать события, которые еще не успели стать историей в классическом понимании. В центре внимания исследователей оказалось село Ягодное на Черниговщине, где во время оккупации развернулась одна из самых драматичных страниц войны России против Украины.

Почему методы археологии оказались эффективными для расследования военных преступлений?

В марте 2022 года российские военные заключили 368 гражданских лиц, среди которых было 69 детей, в подвале местной школы. Люди находились в тесном помещении площадью примерно 200 квадратных метров в течение 27 дней. Самому младшему пленному было всего полтора месяца, а самому старшему – 93 года. Условия содержания были ужасными: отсутствие туалетов, дефицит воды и пищи, а также отсутствие вентиляции. Оккупанты использовали людей как живой щит. Из-за истощения и невозможности получить медицинскую помощь 10 пожилых людей умерли непосредственно в подвале, а еще около 17 – 19 человек были убиты в самом селе, пишет 24 Канал.

Смотрите также Неприступная стража: на высоте более 2000 метров нашли военную базу римлян

Когда российские войска отступили, они оставили после себя гору вещественных доказательств, включая военное снаряжение и биологические следы, которые позже использовали для судебно-медицинской идентификации. Сначала место происшествия осмотрели следователи-криминалисты, чтобы установить виновных. После этого Министерство культуры Украины пригласило археологов и экспертов по вопросам наследия, чтобы сохранить доказательства для будущих исследований, музейных выставок и создания постоянного мемориала.

Среди них были археологи Гжегож Кяршис из Исторического института Шчецинского университета и Марек Лемиш из Института природного наследия. Они применили концепцию хаунтологии, которую разработал философ Жак Деррида. Хаунтология, чье название происходит от английского слова "призрак", основывается на идее, что прошлое никуда не исчезает, а продолжает преследовать настоящее через материальные следы. Исследователи проанализировали спутниковые снимки Maxar с разрешением 300 и 500 миллиметров, на которых видно расположение военной техники, воронки от снарядов и даже тени солдат возле школы.



Спутниковые снимки зафиксировали детали перемещения российских войск / Фото Maxar Technologies; аннотации Г. Киаршиса



Для фиксации места преступления использовали лазерное сканирование и фотограмметрию. Это позволило создать точную трехмерную цифровую карту здания, поврежденного ракетами. Такой подход помогает сохранить интерактивную запись сцены до того, как ремонт или время изменят ее вид. Археологи задокументировали каждый предмет: от брошенной одежды и остатков сухпайков до детских рисунков на стенах.



Здание школы, на котором видно повреждение стен в результате ракетных ударов / Фото М. Лемеша

Особенно впечатляющими являются надписи, оставленные пленными. На дверях одной из комнат люди выцарапали календарь на март 2022 года, чтобы отслеживать дни в неволе. Рядом с датами они записывали фамилии тех, кто умер в подвале или был убит снаружи. Когда 30 марта российские войска отступили, на стене появилась надпись о том, что пришли свои.



Календарь на дверях комнаты, где удерживали пленных / Фото Г. Къяршиса

Детские рисунки на стенах подвала создают резкий контраст с окружающим ужасом. Дети рисовали героев игр Minecraft и Among Us, цветы, флаги Украины и солнце. На одной из надписей ребенок спрашивал маму, когда та купит ей новый телефон. Авторы статьи, которая впоследствии появилась в журнале Antiquity, отмечают, что ни на одном рисунке нет изображений военных или сцен насилия.



Рисунки на стене комнаты, где удерживали пленных / Фото М. Лемеша

На верхних этажах школы, где базировались солдаты 55-й и 228-й мотострелковых бригад России, археологи нашли горы мусора: коробки от пайков, окурки, пропагандистские газеты Комсомольская правда и банки с консервированными огурцами, срок годности которых закончился еще в 2012 – 2014 годах. Были найдены и документы девяти солдат из Тувы, что помогли следователям идентифицировать преступников.



Вещи, оставленные российскими оккупантами в школе, где они удерживали пленных / Фото Г. Кяршиса и М. Лемеша



Комната, которую использовали российские солдаты / Фото Г. Киаршиса



Комната, которую использовали российские солдаты для сна / Фото М. Лемеша

Школа в Ягодном больше не будет учебным заведением. Местная община решила превратить ее в мемориальный комплекс. Некоторые артефакты уже выставляются в музеях Украины и за рубежом. Для ученых документирование таких объектов – это этическая ответственность, что позволяет сохранить правду о событиях и обеспечить справедливость в будущем.



Подвал, в котором держали заложников / Фото М. Лемеша

Ресурс, который имеет значение

Научный журнал Antiquity считается одним из главных ресурсов для публикации исследований на тему археологии. В печатном виде он публикуется четыре раза в год, охватывая темы со всего мира и из всех периодов, отмечает Phys.org, но сайт наполняется ежедневно.

Этот ресурс является источником информации и местом публикации для тысяч ученых со всего мира, научно-популярных изданий, СМИ и обычных читателей, интересующихся археологией. Поэтому публикация именно в Antiquity позволит широкой публике узнать больше о российских преступлениях в Украине.