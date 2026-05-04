Арктика потеряла еще больше льда – зима 2026 года установила тревожный рекорд

Зимний сезон, который обычно приносит максимум льда в Арктике, на этот раз завершился неожиданным результатом. Данные спутников показали тенденцию, вызывающую все большее беспокойство.

В 2026 году площадь морского льда в Арктике зимой достигла самого низкого уровня за всю историю спутниковых наблюдений, которые ведутся с 1979 года. По данным Национальный институт полярных исследований Японии и Японское агентство аэрокосмических исследований, максимальная площадь льда составила 13,76 миллиона квадратных километров и была зафиксирована 13 марта. Об этом пишет Phys.org.

Смотрите также В Арктике или Антарктиде: где на самом деле живут белые медведи

Почему арктический лед достиг исторического минимума?

Этот показатель оказался даже ниже предыдущего антирекорда, установленного в 2025 году, хотя разница составляет лишь около 0,03 миллиона квадратных километров. В то же время тенденция к уменьшению ледового покрова наблюдается уже несколько лет подряд, что подтверждают более 40 лет спутниковых данных.

Обычно арктический морской лед нарастает с октября по март, после чего начинает таять. Однако в сезоне 2025 – 2026 годов его площадь оставалась ниже средних значений 2010-х годов в течение всего периода роста.

Одной из ключевых причин этого стали повышенные температуры в отдельных регионах. В частности, в Охотском море и в районе залива Баффина – Лабрадорского моря температуры в январе – феврале 2026 года были выше нормы. Это помешало льду распространиться дальше на юг, как это происходило раньше.

В Охотском море ситуацию дополнительно осложнили погодные условия. В период с середины февраля до середины марта там преобладали восточные и юго-восточные ветры, а температура оставалась выше, чем в тот же период 2025 года. В результате уже после 19 февраля площадь льда начала сокращаться, что существенно повлияло на общий показатель для всей Арктики.

Как пишет Eurekalert, наблюдения за состоянием льда ведутся с помощью спутниковых радиометров, в частности прибора Advanced Microwave Scanning Radiometer 2 (AMSR2), установленного на спутнике миссии GCOM-W "SHIZUKU". Эти инструменты позволяют точно отслеживать изменения площади льда независимо от погодных условий и времени суток.

Ученые также готовятся к внедрению нового поколения сенсоров – AMSR3, который должен расширить возможности мониторинга. Данные из него планируют сделать публично доступными, что поможет глубже анализировать изменения климата.

Фиксация нового минимума еще раз подчеркивает масштабы изменений, которые происходят в Арктике. Уменьшение площади льда влияет не только на локальные экосистемы, но и на глобальные климатические процессы, включая циркуляцию океанов и атмосферные явления.