У 2026 році площа морського льоду в Арктиці взимку досягла найнижчого рівня за всю історію супутникових спостережень, які ведуться з 1979 року. За даними Національний інститут полярних досліджень Японії та Японське агентство аерокосмічних досліджень, максимальна площа льоду склала 13,76 мільйона квадратних кілометрів і була зафіксована 13 березня. Про це пише Phys.org.

Дивіться також В Арктиці чи Антарктиді: де насправді живуть білі ведмеді

Чому арктичний лід досяг історичного мінімуму?

Цей показник виявився навіть нижчим за попередній антирекорд, встановлений у 2025 році, хоча різниця становить лише близько 0,03 мільйона квадратних кілометрів. Водночас тенденція до зменшення льодового покриву спостерігається вже кілька років поспіль, що підтверджують понад 40 років супутникових даних.

Зазвичай арктичний морський лід наростає з жовтня до березня, після чого починає танути. Однак у сезоні 2025 – 2026 років його площа залишалася нижчою за середні значення 2010-х років протягом усього періоду росту.

Однією з ключових причин цього стали підвищені температури в окремих регіонах. Зокрема, в Охотському морі та в районі затоки Баффіна – Лабрадорського моря температури у січні – лютому 2026 року були вищими за норму. Це завадило льоду поширитися далі на південь, як це відбувалося раніше.

В Охотському морі ситуацію додатково ускладнили погодні умови. У період із середини лютого до середини березня там переважали східні та південно-східні вітри, а температура залишалася вищою, ніж у той самий період 2025 року. У результаті вже після 19 лютого площа льоду почала скорочуватися, що суттєво вплинуло на загальний показник для всієї Арктики.

Як пише Eurekalert, спостереження за станом льоду ведуться за допомогою супутникових радіометрів, зокрема приладу Advanced Microwave Scanning Radiometer 2 (AMSR2), встановленого на супутнику місії GCOM-W "SHIZUKU". Ці інструменти дозволяють точно відстежувати зміни площі льоду незалежно від погодних умов і часу доби.

Науковці також готуються до впровадження нового покоління сенсорів – AMSR3, який має розширити можливості моніторингу. Дані з нього планують зробити публічно доступними, що допоможе глибше аналізувати зміни клімату.

Фіксація нового мінімуму вкотре підкреслює масштаби змін, які відбуваються в Арктиці. Зменшення площі льоду впливає не лише на локальні екосистеми, а й на глобальні кліматичні процеси, включаючи циркуляцію океанів і атмосферні явища.