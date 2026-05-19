Біля закинутої автозаправки у Західній Вірджинії група пасічників регулярно збирається серед гулу тисяч бджіл, щоб обговорити головну проблему останніх років – стрімке вимирання колоній. Серед них – професійний бджоляр Рой Фанкхаузер, який десятиліттями займається комерційним бджільництвом. Зазвичай під його опікою мало б бути близько 1200 вуликів. Але цього року залишилося менше 200. Про це пише Phys.

Чому американські пасічники втрачають мільйони бджіл?

"Це справжня боротьба", – розповів Фанкхаузер агентству AFP. "Паразити, з якими ми стикаємося зараз, кліщі та все інше – більше вірусів, більше пестицидів, більше хімічного впливу. Сьогодні все набагато складніше, ніж раніше".

За даними організації Apiary Inspectors of America, американські пасічники втратили понад половину бджолиних колоній у період до квітня 2025 року. Це найгірший показник з моменту початку ведення таких спостережень.

Кліщ Varroa Destructor став головною загрозою

Одним із головних ворогів бджіл у США залишається паразитичний кліщ Varroa Destructor. Міністерство сільського господарства США називає його "найсерйознішим шкідником медоносних бджіл", який завдає більшої економічної шкоди, ніж усі інші хвороби бджільництва разом узяті.

Цей паразит завдовжки приблизно 1,5 міліметра живиться бджолами та переносить небезпечні віруси, зокрема вірус деформації крил.

Фанкхаузер пояснює, що самотужки боротися з проблемою майже неможливо. "Я можу перевірити кількість кліщів, але не можу перевірити мітохондріальну ДНК. Нам потрібна лабораторія для цього", – каже він.

Бджоли важливі не лише для меду?

Масова загибель бджіл становить загрозу не тільки для пасічників, а й для всієї аграрної системи США.

Як пише France24, комерційні бджолярі перевозять вулики по всій країні для запилення сільськогосподарських культур. Зокрема, бджоли Фанкхаузера працюють на мигдальних плантаціях Каліфорнії. "Фермери отримають певний відсоток врожаю мигдалю і без моїх бджіл, але далеко не той обсяг, який їм потрібен", – пояснює пасічник.

Фактично значна частина американського сільського господарства залежить від стабільності популяції запилювачів.

Чому закриття лабораторії викликало тривогу?

Додатковим ударом для галузі стало рішення Міністерства сільського господарства США закрити дослідницький центр BARC у Белтсвіллі. Саме там працює найстаріша в країні лабораторія з дослідження бджіл, яка понад 100 років вивчала хвороби комах, паразитів та методи захисту колоній.

Одним із дослідників лабораторії є Зак Ламас, який безпосередньо працював із пасічниками по всій країні.

За словами Фанкхаузера, команда Ламаса приїжджала на його пасіки, брала зразки бджіл, воску та пилку, після чого проводила лабораторні дослідження й надавала рекомендації.

"Ми працюємо не з одним пасічником. Йдеться про колонії вартістю у кілька мільйонів доларів або про послуги запилення на мільйони доларів, які можуть зникнути через ризики для цих бджіл", – пояснив Ламас AFP.

Скорочення фінансування та ризик втрати досвіду

У Міністерстві сільського господарства США заявили, що Конгрес скоротив фінансування аграрних досліджень більш ніж на 32 мільйони доларів у певних напрямах, через що й було ухвалене рішення про закриття центру.

Втім, науковці вважають такий крок короткозорим. За словами Ламаса, утримання лабораторії коштує приблизно 3,2 мільйона доларів на рік для понад 20 науковців і всіх досліджень.

"Ми реагували на проблему вартістю 600 мільйонів доларів. Ідея про те, що ми зайві або надто дорогі, не відображає реальної цінності цієї лабораторії", – наголосив дослідник.

Найбільше занепокоєння викликає можливий розпад команди та втрата накопичених знань. Ламас уже погодився на роботу в місцевому університеті поза межами лабораторії. Але він побоюється, що розпорошення спеціалістів зруйнує систему співпраці, яка формувалася роками.

"Коли виникає проблема, кілька людей із різними навичками можуть працювати над нею разом", – пояснює він.

Пасічники побоюються, що без наукової підтримки ситуація стане ще гіршою. "Це буде велика втрата", – каже Фанкхаузер. "Завдяки цим дослідженням ми зрозуміли багато речей, які йдуть не так".

Водночас він визнає, що галузь постійно стикається з новими проблемами.