Возле заброшенной автозаправки в Западной Вирджинии Западной Вирджинии группа пасечников регулярно собирается среди гула тысяч пчел, чтобы обсудить главную проблему последних лет – стремительное вымирание колоний. Среди них – профессиональный пчеловод Рой Фанкхаузер, который десятилетиями занимается коммерческим пчеловодством. Обычно под его опекой должно быть около 1200 ульев. Но в этом году осталось меньше 200. Об этом пишет Phys.

Почему американские пасечники теряют миллионы пчел?

"Это настоящая борьба", – рассказал Фанкхаузер агентству AFP. "Паразиты, с которыми мы сталкиваемся сейчас, клещи и все остальное – больше вирусов, больше пестицидов, больше химического воздействия. Сегодня все гораздо сложнее, чем раньше".

По данным организации Apiary Inspectors of America, американские пасечники потеряли более половины пчелиных колоний в период до апреля 2025 года. Это худший показатель с момента начала ведения таких наблюдений.

Клещ Varroa Destructor стал главной угрозой

Одним из главных врагов пчел в США остается паразитический клещ Varroa Destructor. Министерство сельского хозяйства США называет его "самым серьезным вредителем медоносных пчел", который наносит больший экономический ущерб, чем все другие болезни пчеловодства вместе взятые.

Этот паразит длиной примерно 1,5 миллиметра питается пчелами и переносит опасные вирусы, в частности вирус деформации крыльев.

Фанкхаузер объясняет, что самостоятельно бороться с проблемой почти невозможно. "Я могу проверить количество клещей, но не могу проверить митохондриальную ДНК. Нам нужна лаборатория для этого", – говорит он.

Пчелы важны не только для меда?

Массовая гибель пчел представляет угрозу не только для пчеловодов, но и для всей аграрной системы США.

Как пишет France24, коммерческие пчеловоды перевозят ульи по всей стране для опыления сельскохозяйственных культур. В частности, пчелы Фанкхаузера работают на миндальных плантациях Калифорнии. "Фермеры получат определенный процент урожая миндаля и без моих пчел, но далеко не тот объем, который им нужен", – объясняет пасечник.

Фактически значительная часть американского сельского хозяйства зависит от стабильности популяции опылителей.

Почему закрытие лаборатории вызвало тревогу?

Дополнительным ударом для отрасли стало решение Министерства сельского хозяйства США закрыть исследовательский центр BARC в Белтсвилле. Именно там работает старейшая в стране лаборатория по исследованию пчел, которая более 100 лет изучала болезни насекомых, паразитов и методы защиты колоний.

Одним из исследователей лаборатории является Зак Ламас, который непосредственно работал с пчеловодами по всей стране.

По словам Фанкхаузера, команда Ламаса приезжала на его пасеки, брала образцы пчел, воска и пыльцы, после чего проводила лабораторные исследования и предоставляла рекомендации.

"Мы работаем не с одним пчеловодом. Речь идет о колониях стоимостью в несколько миллионов долларов или об услугах опыления на миллионы долларов, которые могут исчезнуть из-за рисков для этих пчел", – объяснил Ламас AFP.

Сокращение финансирования и риск потери опыта

У Министерстве сельского хозяйства США заявили, что Конгресс сократил финансирование аграрных исследований более чем на 32 миллиона долларов в определенных направлениях, из-за чего и было принято решение о закрытии центра.

Впрочем, ученые считают такой шаг близоруким. По словам Ламаса, содержание лаборатории стоит примерно 3,2 миллиона долларов в год для более 20 ученых и всех исследований.

"Мы реагировали на проблему стоимостью 600 миллионов долларов. Идея о том, что мы лишние или слишком дорогие, не отражает реальной ценности этой лаборатории", – подчеркнул исследователь.

Наибольшее беспокойство вызывает возможный распад команды и потеря накопленных знаний. Ламас уже согласился на работу в местном университете за пределами лаборатории. Но он опасается, что распыление специалистов разрушит систему сотрудничества, которая формировалась годами.

"Когда возникает проблема, несколько человек с различными навыками могут работать над ней вместе", – объясняет он.

Пасечники опасаются, что без научной поддержки ситуация станет еще хуже. "Это будет большая потеря", – говорит Фанкхаузер. "Благодаря этим исследованиям мы поняли много вещей, которые идут не так".

В то же время он признает, что отрасль постоянно сталкивается с новыми проблемами.