Шестипалые акулы вида Hexanchus griseus остаются одними из наименее изученных крупных хищников мирового океана. В отличие от большинства современных акул, которые имеют по пять жаберных щелей с каждой стороны, эти морские обитатели имеют шесть, что и определило их название. Их эволюционная история достигает времен, предшествовавших динозаврам, а длина взрослых особей может достигать более 4 метров. Об этом пишет Popsci.

Почему древние акулы возвращаются к мелководью?

Об этом говорится в новом исследовании специалистов из Сиэтлского аквариума, которые изучают поведение этих загадочных хищников в водах Пьюджет-Саунд – большого залива на северо-западе США.

Обычно шестижаберные акулы обитают на глубинах до 3 километров в тропических и умеренных водах по всему миру. Они предпочитают темные глубоководные зоны, из-за чего их изучение крайне затруднено.

Именно поэтому появление этих животных в относительно мелких водах Пьюджет-Саунд стало настоящим подарком для ученых. Здесь акул регулярно фиксируют на глубинах на глубине около 6 метров.

Как пишет Esa journals, исследователи считают, что самки возвращаются в эти воды для рождения потомства. Более того, результаты наблюдений свидетельствуют о так называемой "верность месту рождения" – акулы, вероятно, многократно возвращаются в один и тот же регион для выведения малышей.

После рождения молодые акулы определенное время остаются в водах залива, которые фактически становятся для них естественным питомником.

Молодые особи проводят лето и осень в южной части моря Салиш, а зимой и весной перемещаются севернее. Их суточная активность тоже имеет четкий ритм: обычно они преодолевают менее 3 километров в день, поднимаясь ближе к поверхности с наступлением сумерек и возвращаясь в глубину на рассвете – вероятно, в поисках добычи.

В заявлении Сиэтлского аквариума исследователи отметили: "Мы считаем, что эти модели поведения повторяются, пока акулы в конце концов не покидают прибрежные воды и не отправляются в открытый океан. Такая последовательность движений дает нам уникальную возможность изучать шестизябровых акул в Пьюджет-Саунд".

По словам ученых, исследование должно помочь ответить на фундаментальные вопросы о миграции, скорости роста и пищевых предпочтений этих животных.

Как ученые изучают морских гигантов?

Полевые исследования продлятся с мая по сентябрь в трех разных точках Пьюджет-Саунд. Команда Сиэтлского аквариума работает вместе с ветеринарами и партнерами из Вашингтонского департамента рыбы и дикой природы, лаборатории Big Fish Lab при Университете штата Орегон, а также зоопарка и аквариума Point Defiance.

Для работы с акулами специалисты создали специальную люльку-подъемник. Она позволяет безопасно поднять животное к поверхности и быстро провести обследование.

В некоторых случаях акулу переворачивают вверх брюхом – это вводит ее в естественное трансовое состояние, которое наблюдается у многих видов акул и позволяет работать без лишнего стресса для животного.

В течение 5 – 10 минут ученые успевают:

измерить размеры акулы;

взять образцы тканей;

сделать фотографии;

установить специальные сенсорные метки.

Эти устройства в дальнейшем будут передавать данные о передвижении, использование среды обитания и особенности питания.

Исследовательница Сиэтлского аквариума Дани Эсконтрела подчеркнула:

"Наша цель – получить как можно больше ответов. Мы сотрудничаем с государственными агентствами и научными учреждениями, чтобы закрыть пробелы в знаниях, одновременно ставя здоровье и благополучие животных на первое место".

Почему это открытие важно?

Шестипалые акулы пережили массовые вымирания и радикальные изменения климата, но до сих пор остаются почти неизвестными науке.

Новое исследование может впервые подробно объяснить, как эти древние хищники размножаются, растут и адаптируются к современному океану. Кроме того, оно поможет оценить влияние человеческой деятельности на один из старейших видов крупных морских хищников планеты.