Космический плейлист: какую музыку слушают астронавты Artemis 2 в своей миссии

Полет к Луне – это не только сложные математические расчеты и испытания новейших технологий, но и особая атмосфера внутри тесной капсулы. Каждое утро астронавтов начинается с музыки, которая становится мостиком между безграничным вакуумом и родным домом за тысячи километров от орбиты.

Какая мужика звучит в капсуле Orion?

Традиция утренних музыкальных пробуждений имеет глубокие корни в истории NASA, беря свое начало еще со времен программы Apollo. Для современных героев миссии Artemis 2 музыка также стала частью их ежедневного графика. Каждый день полета сопровождается новой композицией, которая должна поднять боевой дух и подготовить команду к выполнению важных задач, пишет Space.

Смотрите также Астронавты Artemis 2 нашли новый кратер на Луне и назвали его в честь особого человека

Первый день миссии начался с атмосферного кавера на песню "Sleepyhead" от исполнителя Young & Sick.

На вторые сутки полета в кабине корабля звучал ритмичный трек "Green Light", выполненный John Legend с участием André 3000.

Третий день полета астронавты встретили под звуки "In a Daydream" от Freddy Jones Band.

The Freddy Jones Band – In a Daydream: смотрите видео

Интересно, что выбор композиций не всегда обходится без курьезов. Например, когда в эфире на четвертый день зазвучала песня "Pink Pony Club" певицы Chappell Roan, Центр управления полетами выключил ее раньше, чем начался основной мотив, пишет Contact Music. Командир миссии Рейд Уайзмен позже в шутку выразил недовольство, отметив, что весь экипаж с нетерпением ждал припев, но так его и не услышал.

Неизвестно, почему песню остановили досрочного, но стоит отметить, что Чаппелл Роан сейчас проходит через масштабный кенселинг в соцсетях из-за инцидента, который случился между ее охранником и 11-летней дочерью известного футболиста Жоржиньо. В отеле в Сан-Паулу девочка пыталась подойти к певице, которая стала известной сравнительно недавно и еще не успела достичь высот ее коллег. Охранник отреагировал очень резко: он физически оттолкнул ребенка, что вызвало возмущение у свидетелей и отца девочки.

Сама Чаппелл Роан сначала не поняла масштабов конфликта и пыталась оправдать себя, публично прокомментировав ситуацию. Но это не помогло, а кое-где сделало только хуже, потому что пользователи начали откапывать ее предыдущие инциденты негативного взаимодействия с фанатами. В целом случай спровоцировал волну хейта в соцсетях против певицы, но она сама утверждает, что большое количество негативных комментариев на самом деле происходят от ботов.

Есть ли между этими событиями какая-то связь, неизвестно.

На пятый день астронавты слушали Working Class Heroes (Work) от CeeLo Green.

На шестой звучала Good Morning от Mandisa, TobyMac.

Песня Good Morning от Mandisa и TobyMac: смотрите видео

Длинная история традиции

История космических плейлистов полна трогательных и символических моментов:

Во время полетов Apollo 10 астронавты просыпались под голос Фрэнка Синатры с композицией "It's Nice to Go Trav'ling".

Участники миссии Apollo 15 выбрали значительно более эпичное сопровождение – главную тему из культового фильма "2001: Космическая Одиссея".

Программа Space Shuttle также имела свои музыкальные традиции. В 2011 году, во время миссии STS-134, сын пилота Грега Джонсона выбрал для отца песню "Drops of Jupiter". Джонсон тогда признался, что очень любит этот трек и наслаждается пребыванием в космосе, хотя ему было обидно пропустить день рождения сына.

На том же корабле для специалиста миссии Роберто Виттори звучала итальянская песня "Il Mio Pensiero" в исполнении Ligabue.

Заключительный полет шаттла STS-135 сопровождался хитами группы Coldplay – "Viva la Vida" и "Don't Panic", а лидер R.E.M. Майкл Стайп даже прислал экипажу специальную а капелла версию песни "Man on the Moon".

Сегодня музыка помогает команде Artemis 2 справляться с напряженным графиком, включающим медицинские тесты и фотографирование лунной поверхности.