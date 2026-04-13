Что дальше после "Артемиды": какие этапы гонки за Луну ждут впереди

Десятидневное путешествие четырех астронавтов вокруг спутника Земли успешно завершилось в Тихом океане, открыв человечеству двери в глубокий космос. Однако возвращение экипажа на планету является лишь началом длительного и технически сложного пути, который должен завершиться созданием постоянного поселения на Луне.

Что дальше для "Артемиды"?

Завершение миссии "Артемида-2", во время которой корабль Orion преодолел примерно 1 126 540 километров, стало знаковым достижением, однако специалисты NASA отмечают, что впереди ждет гораздо более серьезная работа. Следующие этапы программы претерпели существенные изменения, поскольку агентство решило действовать постепенно, чтобы минимизировать риски для экипажа, пишет 24 Канал.

Миссия Artemis 3, запуск которой запланирован на середину 2027 года, больше не предусматривает высадки на лунную поверхность. Вместо этого корабль Orion останется на околоземной орбите. Главной задачей этого полета станет проверка способности капсулы стыковаться с новыми посадочными модулями, которые разрабатывают частные компании SpaceX и Blue Origin. Это критически важный этап, ведь совместимость систем жизнеобеспечения и выравнивания давления между различными аппаратами является сложной инженерной задачей.

Хотя имена участников этой миссии еще не объявлены, в NASA обещают сделать это в ближайшее время, а подготовка ракеты Space Launch System для этого старта уже началась на космодроме во Флориде.

Когда будет высадка на Луну?

Реальная высадка людей у южного полюса Луны теперь ожидается не раньше конца 2028 года в рамках миссии Artemis 4. Именно этот регион интересует ученых из-за залежей льда, который может стать ресурсом для будущих колонистов. Однако для успеха этой операции необходимо решить ряд технических проблем.

В частности, во время второго полета в системе клапанов корабля Orion была обнаружена утечка гелия. Хотя для пребывания на околоземной орбите это не критично, для длительных маневров возле Луны конструкцию системы придется существенно переделать.

Основным фактором, влияющим на сроки, остается готовность посадочных систем:

Корабль Starship от SpaceX уже прошел через серию испытательных полетов, но ему еще предстоит продемонстрировать способность к дозаправке в космосе, что является обязательным условием для полета к Луне.

В то же время компания Blue Origin только начинает тестировать свой аппарат Blue Moon.

Не менее важным является и создание новых скафандров AxEMU от компании Axiom Space, которые сейчас проходят испытания под водой.

Какой финал?

Несмотря на все трудности, стратегическая цель остается неизменной – построить к 2032 году постоянную базу на Луне. Этот форпост должен стать тренировочной площадкой, где человечество научится жить и работать в условиях другого мира, прежде чем решится на следующий гигантский прыжок – полет к Марсу.

Руководство космического агентства уверено, что успех последней миссии подтверждает правильность выбранного курса, и регулярные полеты к спутнику вскоре станут привычной реальностью.