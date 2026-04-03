Orion запустил главный двигатель и наконец направляется к Луне: миссия Artemis 2 окончательно началась

Космический корабль Orion официально покинул орбиту Земли после успешного включения главного двигателя. Четверо смельчаков стали первыми людьми за последние пятьдесят лет, которые отправились в путешествие к спутнику нашей планеты. Этот маневр стал ключевой точкой, определяющей дальнейшую судьбу всей миссии.

На каком этапе полета сейчас Orion?

Чтобы начать путешествие экипаж корабля включил основной двигатель Orion на 5 минут и 50 секунд, обеспечив так называемый маневр TLI – транслунную инъекцию. Это включение стало финальным большим импульсом, который вывел аппарат на траекторию свободного возвращения. Теперь экипаж неизбежно направляется к Луне, а путь обратно будет пролегать только через облет нашего естественного спутника с помощью его гравитации, пишет Live Science.

Кристина Кох перед началом маневра отметила, что этим шагом человечество не покидает Землю, а выбирает ее развитие, поскольку этот импульс фактически определяет всю дальнейшую траекторию до самого приземления.



Вид из капсулы Orion / Фото NASA

Двигатель, который обеспечил этот исторический прыжок, имеет богатую историю – он был заимствован из программы космических шаттлов и модернизирован для нужд Artemis. Этот агрегат уже побывал в космосе 19 раз на трех разных челноках, отмечает Space. Его мощность впечатляет: тяга в 2722 килограмма позволила бы разогнать обычный автомобиль от нуля до 97 километров в час всего за 2,7 секунды.

На борту Orion находятся командир Рид Уайзмен, пилот Виктор Гловер, специалист миссии Кристина Кох и астронавт Канадского космического агентства Джереми Хансен. Этот экипаж уже устанавливает рекорды:

Кох стала первой женщиной, которая покинула низкую околоземную орбиту.

Гловер – первым темнокожим человеком.

Хансен – первым неамериканцем в такой экспедиции.

Кроме того, во время полета они планируют побить рекорд удаленности от Земли, установленный астронавтами "Аполлона-13", которые отдалились от нашей планеты на 400 171 километр.

Первые сутки полета, начавшегося в среду после старта ракеты Space Launch System, были насыщены критическими тестами.

Виктор Гловер провел демонстрацию маневрирования на близком расстоянии, управляя кораблем с помощью 24 двигателей системы реактивного контроля, сообщает Ars Technica. Он подводил Orion на расстояние всего несколько десятков метров до верхней ступени ракеты, выполняя повороты, наклоны и движения в разных плоскостях. По словам пилота, корабль слушался управления даже лучше, чем ожидалось. Эти испытания являются чрезвычайно важными для будущих миссий, таких как Artemis III, где Orion должен будет стыковаться с посадочными модулями SpaceX или Blue Origin на околоземной орбите.

Системы жизнеобеспечения также прошли проверку. Очистители воздуха от углекислого газа работают безупречно, обеспечивая стабильную атмосферу в кабине.

Не обошлось и без мелких технических курьезов: возникла небольшая проблема с космическим туалетом. Во время подготовки насоса к работе было введено недостаточно воды, из-за чего система не реагировала. Однако после добавления жидкости все заработало в штатном режиме.

Что ждет астронавтов дальше?

Отныне график экипажа станет менее напряженным, пока они приближаются к Луне. В понедельник, на шестой день миссии, запланирован пролет мимо спутника. Во время этого маневра астронавты увидят около 20 процентов обратной стороны Луны, освещенной Солнцем. Они планируют сделать много фото и видео, для чего им всем раздали iPhone 17 Pro Max.

После этого гравитация Луны, как праща, направит корабль обратно к Земле. Возвращение домой запланировано на пятницу, 10 апреля, когда капсула должна приводниться в Тихом океане вблизи Сан-Диего.

Успех Artemis II откроет двери для высадки людей на поверхность Луны, что может произойти уже в 2028 году во время миссии Artemis IV.