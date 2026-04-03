Что показали на новом снимке?

Путешествие, которого человечество ждало десятилетиями, официально началось в среду, 1 апреля 2026 года. Космический корабль Orion оторвался от Земли, неся на борту международный экипаж из четырех человек. В состав миссии вошли командир Рид Уайзмен, пилот Виктор Гловер, специалист миссии Кристина Кох от NASA, а также представитель Канадского космического агентства Джереми Гансен. Эта экспедиция продолжительностью около 10 дней имеет целью осуществить облет Луны и безопасно вернуться домой, став первым пилотируемым полетом в этот регион за последние полвека, пишет 24 Канал.

На начальном этапе миссии, во время вращения вокруг Земли, камеры Orion зафиксировали потрясающий вид на нашу планету, который мгновенно стал символом нового шага в освоении космоса.



Вид на Землю с бортовой камеры корабля Orion / Фото NASA

Однако за эстетическими кадрами стоит напряженная техническая работа. Утром второго дня полета специалисты наземного управления успешно завершили операцию по поднятию перигея – самой низкой точки орбиты аппарата. Это был запланированный маневр, необходимый для стабилизации положения корабля и его точной настройки перед отправкой в глубокий космос.

Интересной деталью стало то, как начался рабочий день для астронавтов. После короткого отдыха наземная команда разбудила экипаж в 07:06 утра с помощью песни "Sleepyhead" группы Young and Sick. Проснувшись, астронавты сразу приступили к контролю систем Orion, который сами участники миссии метко назвали Integrity (что можно перевести как "Целостность" или "Устойчивость").

Главный двигатель служебного модуля проработал в течение 43 секунд, что позволило вывести корабль на стабильную высокую околоземную орбиту. После завершения этого маневра экипаж получил еще четыре с половиной часа для отдыха перед началом своего первого полноценного рабочего дня в космическом пространстве.

