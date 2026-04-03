Що показали на новому знімку?

Подорож, на яку людство чекало десятиліттями, офіційно розпочалася в середу, 1 квітня 2026 року. Космічний корабель Orion відірвався від Землі, несучи на борту міжнародний екіпаж із чотирьох осіб. До складу місії увійшли командир Рід Вайзмен, пілот Віктор Гловер, фахівчиня місії Крістіна Кох від NASA, а також представник Канадського космічного агентства Джеремі Гансен. Ця експедиція тривалістю близько 10 днів має на меті здійснити обліт Місяця та безпечно повернутися додому, ставши першим пілотованим польотом у цей регіон за останні пів століття, пише 24 Канал.

На початковому етапі місії, під час обертання навколо Землі, камери Orion зафіксували приголомшливий вид на нашу планету, який миттєво став символом нового кроку в освоєнні космосу.



Вид на Землю з бортової камери корабля Orion / Фото NASA

Проте за естетичними кадрами стоїть напружена технічна робота. Вранці другого дня польоту фахівці наземного керування успішно завершили операцію з підняття перигею – найнижчої точки орбіти апарата. Це був запланований маневр, необхідний для стабілізації положення корабля та його точного налаштування перед відправленням у глибокий космос.

Цікавою деталлю стало те, як розпочався робочий день для астронавтів. Після короткого відпочинку наземна команда розбудила екіпаж о 07:06 ранку за допомогою пісні "Sleepyhead" гурту Young and Sick. Прокинувшись, астронавти одразу взялися до контролю систем Orion, який самі учасники місії влучно назвали Integrity (що можна перекласти як "Цілісність" або "Стійкість").

Головний двигун службового модуля пропрацював протягом 43 секунд, що дозволило вивести корабель на стабільну високу навколоземну орбіту. Після завершення цього маневру екіпаж отримав ще чотири з половиною години для відпочинку перед початком свого першого повноцінного робочого дня у космічному просторі.

