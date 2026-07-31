В Солнечной системе обнаружили уникальный астероид со своим спутником

Исследователи космоса сделали беспрецедентное открытие, раскрыв истинную форму давно известного небесного тела. Благодаря новейшим технологиям обработки изображений удалось зафиксировать аномальную структуру объекта и обнаружить его тайного спутника.

Как удалось определить форму астероида?

Как сообщает издание Space.com со ссылкой на официальный пресс-релиз Обсерватории Ловелла, международная группа астрономов сделала революционное открытие в главном поясе астероидов между Марсом и Юпитером. Ученые впервые в истории наблюдений идентифицировали трехлопастной астероид 44 Nysa, который к тому же имеет собственный крошечный спутник, получивший временное название S/2026 (44) 1.

Астероид 44 Nysa был открыт еще в 1857 году, однако более полутора веков оставался для ученых лишь яркой точкой на ночном небе. Предыдущие попытки определить его форму с помощью космического телескопа "Хаббл", радара обсерватории Аресибо и метода звездных покрытий не давали точных результатов. Исследователи предполагали, что объект может состоять из двух частей, подобно многим другим астероидам и кометам, таким как 52246 Donaldjohanson, мимо которого в 2025 году пролетел аппарат NASA Lucy.

Настоящий прорыв стал возможен благодаря совместным наблюдениям двух мощных наземных комплексов. Снимки были получены с помощью Большого бинокулярного телескопа (LBT) на горе Грэм в Аризоне и Очень большого телескопа (VLT) Европейской южной обсерватории на горе Параналь в Чили.

Полученные изображения демонстрируют очень необычный объект,

– отметила ведущая автор исследования Кейт Минкер из Обсерватории Ловелла.

По ее словам, наиболее вероятным объяснением является то, что Nysa представляет собой контактную тройную систему из трех соединенных в одну структуру компонентов или же крайне неправильное цельное тело, не похожее ни на одно из ранее наблюдавшихся.



Этот скриншот демонстрирует форму астероида Nysa / Фото Кейт Минкер

Получить такие детализированные кадры было крайне сложно. Наблюдения на LBT проводились 15 февраля и 21 марта 2026 года с помощью итальянского прибора SHARK-VIS, а на VLT – в течение десяти отдельных эпох с 9 марта по 5 апреля 2026 года с использованием прибора SPHERE и его поляриметра ZIMPOL.

Ключевую роль сыграла адаптивная оптика, что компенсирует атмосферные искажения, а также метод "lucky imaging" и численное сверхразрешение.

Эти наблюдения пришлось совместить со специально разработанными методами обработки изображений, чтобы дополнительно повысить четкость и удалить яркое гало вокруг астероида, которое могло скрывать тусклых спутников,

– пояснил Антони Берде из Европейской южной обсерватории.

Для этого команда применила инновационный алгоритм слепой деконволюции.

Что показала 3D-модель и где обнаружили спутник?

Созданная 3D-модель показала тело неправильной формы шириной 75 километров в самой широкой точке. На поверхности обнаружили пять больших ударных кратеров и две заметные долины, которые команда Минкер интерпретирует как "шеи", соединяющие различные лопасти. Период вращения объекта составляет чуть более 6,4 часа.

Кроме того, алгоритмы, в частности метод PCA-ADI, позволили обнаружить спутник диаметром 1 километр, вращающийся вокруг астероида на расстоянии не менее 170 километров.

"Мы заимствовали специализированный метод из другой области астрономии, известный как высококонтрастное изображение, чтобы обнаружить маленький спутник, чье слабое свечение перекрывалось интенсивной яркостью главного астероида,

– рассказал Джанлука Ли Каузи из команды SHARK-VIS Национального института астрофизики Италии (INAF).

Разница в яркости между телами колоссальна – спутник примерно в 4000 раз тусклее Nysa.

Почему Nysa такая необычная?

Свое название астероид получил в честь мифической страны Ниса, где нимфы воспитали древнегреческого бога Диониса. Исследователь Ал Конрад из обсерватории LBT считает это имя очень удачным, ведь Дионис был богом театра, что предполагало ношение масок и сокрытие истинной личности.

Мы наконец снимаем маску с истинной природы астероида спустя много времени после его открытия,

– подчеркнул Конрад.

Механизм формирования такого причудливого объекта остается предметом дискуссий. Основная гипотеза заключается в том, что это контактная тройная система, в которой три тела слабо удерживаются гравитацией. Альтернативная версия предполагает, что Ниса подверглась столкновению с гораздо более крупным астероидом. Гравитационные приливные силы могли деформировать мантию, разорвав тело на фрагменты в виде "нитки жемчуга", которые впоследствии слились. Отслеживание орбитальной скорости и периода спутника позволит астрономам точно определить массу и плотность Нисы, чтобы подтвердить одну из моделей.

Изучение таких объектов имеет решающее значение для понимания эволюции нашей планеты. Nysa является крупнейшим и самым ярким представителем редкого класса астероидов типа E. Их высокая отражательная способность обусловлена наличием бежелезного силикатного минерала энстатита. Считается, что такие тела формировались близко к Солнцу и могли служить строительными блоками для внутренних планет. Если Nysa является реликтом той эпохи, она может рассказать много нового об условиях во внутренней части Солнечной системы 4,5 миллиарда лет назад.