Уже завтра к Земле приблизится астероид размером с египетскую пирамиду
- Астероид 2014 TN17 приблизится к Земле на расстояние 5,1 миллиона километров, что в 13 раз дальше, чем расстояние до Луны.
- Он не представляет риска столкновения.
- Ширина астероида составляет около 165 метров, что чуть больше высоты египетской Великой пирамиды Гизы.
В эту среду очередной "потенциально опасный" астероид совершит ближайший пролет мимо Земли за последние 100 лет. Огромный космический камень 2014 TN17 является достаточно массивным, чтобы стереть с лица земли целый город.
Как это будет
Согласно расчетам, астероид пролетит мимо Земли со скоростью около 77 300 километров в час, достигнув 26 марта ближайшей точки к нашей планете за последние 100 лет. Но, как говорят ученые, огромное космическое тело не представляет никакого риска столкновения с нами сейчас или в будущем, сообщает 24 Канал со ссылкой на данные Лаборатории реактивного движения NASA.
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Ожидается, что наименьшее расстояние между астероидом 2014 TN17 и Землей составит 5,1 миллиона километров, что примерно в 13 раз дальше, чем Луна. Ученые провели симуляции более трехсот лет движения этого объекта (сто лет в прошлом и 200 лет в будущем) и говорят, что это ближайшее его сближение с нами за все исследованное время.
По оценкам, ширина 2014 TN17 составляет около 165 метров. Это чуть больше, чем высота египетской Великой пирамиды Гизы. NASA классифицирует астероид как "потенциально опасный" из-за его размера и периодической близости к Земле. Однако это не означает, что он имеет угрозу падения на планету.По данным Центра малых планет Международного астрономического союза, сейчас известно около 2 500 потенциально опасных астероидов. По прогнозам, ни один из них не столкнется с Землей в ближайшее время. Однако есть несколько, которые могут приблизиться к нам очень близко.
Во время будущего пролета астероид будет слишком далеко, чтобы его можно было наблюдать с помощью телескопа или бинокля. Однако он достаточно большой, чтобы исследователи могли его изучить, и сейчас запланировано наблюдение за космическим камнем с помощью радиолокационной системы NASA Goldstone Solar System Radar (GSSR) в Калифорнии, которая специализируется на наблюдении за близкими объектами Солнечной системы, пролетающих мимо нас.
- Напомним, недавно в заголовки мировых изданий попал астероид-убийца городов 2024 YR4. Сначала ученые оценивали вероятность столкновения на достаточно высоком уровне, чтобы это могло их напугать, но впоследствии уточненные данные показали, что на самом деле вероятность падения близка к нулю.
- Еще один астероид, который пролетит мимо Земли, называется Апофис. В 2029 году он приблизится к нашей планете ближе, чем некоторые спутники. Сейчас вероятность его столкновения с нами равна нулю. Некоторые исследователи предупреждают, что это может измениться, если его траектория будет изменена другим астероидом на пути, и мы можем не заметить, что это произошло, в течение нескольких лет. Однако в огромном космосе это очень маловероятно.