Уже завтра к Земле приблизится астероид размером с египетскую пирамиду

В эту среду очередной "потенциально опасный" астероид совершит ближайший пролет мимо Земли за последние 100 лет. Огромный космический камень 2014 TN17 является достаточно массивным, чтобы стереть с лица земли целый город.

Как это будет

Согласно расчетам, астероид пролетит мимо Земли со скоростью около 77 300 километров в час, достигнув 26 марта ближайшей точки к нашей планете за последние 100 лет. Но, как говорят ученые, огромное космическое тело не представляет никакого риска столкновения с нами сейчас или в будущем, сообщает 24 Канал со ссылкой на данные Лаборатории реактивного движения NASA.

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Ожидается, что наименьшее расстояние между астероидом 2014 TN17 и Землей составит 5,1 миллиона километров, что примерно в 13 раз дальше, чем Луна. Ученые провели симуляции более трехсот лет движения этого объекта (сто лет в прошлом и 200 лет в будущем) и говорят, что это ближайшее его сближение с нами за все исследованное время.

По оценкам, ширина 2014 TN17 составляет около 165 метров. Это чуть больше, чем высота египетской Великой пирамиды Гизы. NASA классифицирует астероид как "потенциально опасный" из-за его размера и периодической близости к Земле. Однако это не означает, что он имеет угрозу падения на планету.

По данным Центра малых планет Международного астрономического союза, сейчас. По прогнозам, ни один из них не столкнется с Землей в ближайшее время. Однако есть несколько, которые могут приблизиться к нам очень близко.

Во время будущего пролета астероид будет слишком далеко, чтобы его можно было наблюдать с помощью телескопа или бинокля. Однако он достаточно большой, чтобы исследователи могли его изучить, и сейчас запланировано наблюдение за космическим камнем с помощью радиолокационной системы NASA Goldstone Solar System Radar (GSSR) в Калифорнии, которая специализируется на наблюдении за близкими объектами Солнечной системы, пролетающих мимо нас.