Вероятность столкновения астероида YR4 с Землей резко падает после новых данных от NASA

В течение недели NASA несколько раз меняло вероятность столкновения астероида 2024 YR4 с Землей, но последние данные наконец-то ее уменьшили, а не увеличили. При этом новые проценты значительно ниже, чем предыдущие, что не может не радовать. Так какие теперь шансы у космического камня упасть на нашу планету и кто может пострадать вместо нас?

Какова ситуация сейчас

Астероид 2024 YR4 имеет статус "убийцы городов", то есть такого, что может повредить в масштабах города, но не всей планеты. Согласно последним данным, теперь он с большей вероятностью столкнется с Луной, чем с Землей, сообщает 24 Канал со ссылкой на объявление NASA.

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Космическое агентство целую неделю уточняло вероятность потенциального удара со стороны YR4 шириной 55 метров:

В январе вероятность столкновения с YR4 достигла 1%.

Затем она составляла 1 к 83 шансам или 1,3 процента.

Во вторник, 18 февраля, эти шансы достигли пика – 1 к 32 или 3,1%, что стало самой высокой вероятностью столкновения, которую NASA когда-либо фиксировало для космического объекта такого размера, как YR4.

Теперь, как и предполагалось,. Также несколько возросла вероятность столкновения астероида с Луной – до 1%.

Это означает, что с тех пор, как в январе астероид находился на уровне 3 по Туринской шкале опасности столкновения, он теперь переходит на уровень 1, что означает отсутствие особого уровня опасности.

Последнее снижение вероятности столкновения произошло после того, как астрономы провели ночные наблюдения YR4 с 19 на 20 февраля. Темное небо позволило астрономам лучше наблюдать за астероидом после недели ограниченной видимости вокруг полнолуния.

Уменьшение шансов и изменение уровня угрозы не является неожиданностью для астрономов. Даже когда вероятность столкновения с YR4 росла, это было связано с неопределенностью относительно орбитальной траектории астероида, и исследователи ожидали, что она упадет до нуля, когда появятся лучшие данные. Столкновение с астероидом такого размера, согласно расчетам, происходит примерно раз в тысячу лет.

Команды планетарной обороны NASA продолжат следить за астероидом, чтобы улучшить прогнозы относительно траектории.