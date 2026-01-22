Так близко вы его еще не видели: астронавт показал невероятные кадры полярного сияния с орбиты

Японский астронавт Кимия Юи поделился впечатляющим видеороликом, снятым на МКС перед его эвакуацией на Землю. На кадрах видно, как космическая станция пролетает почти вплотную к яркому полярному сиянию.

Как появилось это видео?

Кимия Юи вернулся с МКС 15 января 2026 года. Всю его команду забрали со станции в рамках первой в истории медицинской эвакуации. Его коллеги должны были выйти в космос 7 января, но неназванная до сих пор проблема разрушила эти планы. Кому-то на борту понадобилась помощь, поэтому Юи совершил сеанс связи с врачами на Земле. Хотя ситуацию признали некритичной, руководство решило сократить миссию и вернуть всех домой. Однако Солнце отказалось отпускать их без прощального подарка, пишет 24 Канал.

Судя по всему, на кадрах, снятых японским астронавтом, можно увидеть последствия магнитной бури 10 – 11 января, поскольку последующие возмущения он встретил уже на Земле. В своем сообщении в соцсети X Кимия Юи говорит: "Возможно, Солнце знало, что я скоро вернусь, и устроило для меня настоящее шоу, ведь мне удалось сфотографировать несколько действительно прекрасных северных сияний".

МКС пролетела очень близко к полярному сиянию: смотрите видео

Эта магнитная буря была довольно слабой, не превышая уровень G2, однако даже при таких условиях она задела Украину, проявив полярные сияния над Сумщиной. Этот крайне редкий случай имеет объяснение – суббуре. Это короткий, но очень интенсивный эпизод в пределах аврорального овала, когда накопленная в магнитном поле Земли энергия резко высвобождается.



Полярное сияние над Сумской областью, Роменский район / Фото Антон Редькин/Сумский областной центр по гидрометеорологии



Магнитное поле Земли выполняет роль защитного щита от солнечного ветра. Оно не является жестким – под давлением заряженных частиц с Солнца магнитосфера растягивается, образуя длинный "хвост" на ночной стороне планеты. В этом хвосте постепенно накапливается энергия. Когда напряжение становится критическим, система резко перестраивается, и заряженные частицы устремляются обратно в атмосферу. Именно этот момент и является началом суббури.

Суббуря – локальное и быстрое событие. Она может произойти даже при низком Kp-индексе и при этом дать чрезвычайно яркое небесное шоу. Во время суббури полярное сияние становится выше и ярче. Зеленое свечение дополняется розовыми и фиолетовыми оттенками из-за возбуждения молекул азота на более низких высотах. На больших высотах активируется красное свечение кислорода, которое может быть заметным за сотни километров от основной зоны сияния. Именно поэтому в средних широтах, например в Украине, суббури часто является единственным шансом что-то увидеть.

В тот день полярные сияния видели в умеренных широтах Европы и Северной Америки, в частности на границе США и Канады, на Шетландских островах в Великобритании, в Берлине, на северном побережье Германии в Кап Аркона, в северной Австрии, над местностью Чима-Пора в северной Италии и над ледником Презена также в Италии.



Кап-Аркона, северная Германия / Фото Jure Atanackov



Ледник Презена, Италия / Фото @frapepppemaria в соцсети X



Сияние на границе США и Канады 11 января 2026 года / Фото Vincent Ledvina

Кимия Юи показал другую сторону полярных сияний – кадры из космоса. На видео можно увидеть, как МКС едва не влетает в саму зону сияния. Обычно кадры с МКС показывают это явление издалека, но на этот раз мы получили возможность увидеть их очень близко.

Это большое совпадение и удача, что станция оказалась в правильной позиции, а суббури распространили сияния так сильно, что охватили даже Украину.