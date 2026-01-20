Выброс двигался к нашей планете с настолько большой скоростью, что не просто обогнал привычные временные рамки, но и разрушил все прогнозы экспертов. Событие вызвало каскад явлений – от невероятно сильной радиационной бури, которой не фиксировали два десятилетия, до яркого полярного сияния над Европой, в том числе и над Украиной, пишет 24 Канал.

Смотрите также Мощный солнечный шторм накрыл Землю: фото полярного сияния из разных уголков Украины

Что произошло после солнечной вспышки?

18 января вблизи активной области AR4341 произошла солнечная вспышка класса X1.9. Это явление сопровождалось радиоизлучением второго типа со скоростью 693 километра в секунду, а также 10-сантиметровым радиовсплеском продолжительностью 122 минуты мощностью 3200 единиц солнечного потока. Хотя эти цифры могут ничего вам не говорить, стоит понимать, что это большие показатели.

С событием связан значительный корональный выброс массы, который имел характерную сигнатуру полного гало, которое гигантским кругом разошлось по окружающему пространству. Основная часть плазмы двигалась на восток от Солнца, однако компонент, направленный к Земле, был "почти гарантирован" из-за формы выброса.

Прогнозы предсказывали удар по магнитному полю планеты на 20 января, однако плазма прибыла к нам уже 19 числа, то есть фактически за сутки. Обычно корональные выбросы путешествуют к Земле в течение примерно трех дней, поэтому можно понять, насколько быстрым был этот выброс.

Уже в понедельник утром уровень протонов, проходивших мимо Земли, начал расти. Достижение порога сильной радиационной бури категории S3 стало первым таким случаем с октября 2003 года, пишет SolarHam.

Энергетические частицы продолжали поток после вспышки, вызывая ухудшение или полное блокирование высокочастотной радиосвязи через полярные регионы. Пассажиры и экипажи высотных полетов испытывали повышенное радиационное воздействие.

Незадолго до прибытия корональной массы уровень протонов вырос еще больше, превысив порог серьезной радиационной бури S4. Это явление также не наблюдалось с октября 2003 года.

В оптических инструментах космических аппаратов появились многочисленные белые пятна – результат насыщения сенсоров энергетическими частицами.



Полярные сияния. Маяк Понтусваль, Бретань, Франция / Фото Александра Круазье



Полярные сияния. Маяк Понтусваль, Бретань, Франция / Фото Александра Круазье



Полярные сияния. Маяк Понтусваль, Бретань, Франция / Фото Александра Круазье

19 января детекторы зафиксировали геомагнитный внезапный геомагнитный импульс силой 97 нанотесла, что ознаменовало момент прохождения выброса мимо планеты. Компонент Bz межпланетного магнитного поля резко колебался между северным и южным направлениями, а плотность плазмы значительно возросла.

Порог серьезной геомагнитной бури категории G4 был достигнут чрезвычайно быстро. Наблюдатели полярного сияния в Скандинавии, Великобритании и части Европы получили возможность увидеть зрелище сразу после наступления темноты. Фотографы зафиксировали яркие зеленые и красные цвета.

Параметры начального прохождения корональной массы поражали:

Компонент Bz межпланетного магнитного поля отклонился на 58 нанотесла на юг, общая сила составляла 91 нанотесла.

Скорость солнечного ветра достигала 1100 километров в секунду, а иногда и 1660 километров в секунду – это очень много, учитывая, что его обычная скорость составляет около 400 километров в секунду.

Это привело к быстрому развитию серьезной геомагнитной бури с индексом 9,68 Kp и поставило этот выброс в перечень нескольких процентов самых быстрых среди всех зарегистрированных за последние три десятилетия.

С момента запуска космической обсерватории SOHO в 1995 году коронографы каталогизировали тысячи корональных выбросов. Подавляющее большинство двигалось медленнее 1000 километров в секунду. Самый быстрый выброс, зарегистрирован 23 июля 2012 года, имел скорость от 2900 до 3500 километров в секунду.

Хотя текущий выброс оказался чрезвычайно быстрым, его скорость составляла лишь половину настоящих монстров в мире корональных выбросов. Однако этого было достаточно для создания серьезных или экстремальных геомагнитных бурь с полярным сиянием в США вплоть до Тернопольщины и Львовщины.

Время удара оказалось идеальным для Европы. Серьезная геомагнитная буря началась сразу после наступления темноты на континенте, а новая луна обеспечила темное небо для длительной экспозиции во время фотосъемки. Наблюдатели сообщали о фантастическом шоу с ярко-зелеными и красными цветами, видимыми невооруженным глазом.

Полярное сияние наблюдалось в Румынии, Бельгии, Польше, Германии, Швейцарии, Латвии, Хорватии, Норвегии, Ирландии, Дании, Англии, Чехии, Нидерландах, Исландии над Северным морем.

После завершения шоу в Европе оно продолжилось в США, где полярное сияние спустилось до Алабамы, Аризоны, Техаса, Джорджии, Нью-Мексико и южной Калифорнии.

Чрезвычайно сильные сияния в Украине

Стоит отметить, что таких ярких сияний, как в ночь с 19 на 20 января 2026 года, в Украине не было давно. В сети можно найти сотни фото из разных уголков страны. Например, два следующих снимка сделали в Шацке (Волынская область):



Полярные сияния над Шацком / Фото Владислава Мальцева



Полярные сияния над Шацком / Фото Владислава Мальцева

Появление ярких сияний над Украиной объясняется большой мощностью магнитной бури в сочетании с рекордным радиационным штормом. Обычно возмущения незаметны в Украине, поскольку магнитное поле фактически останавливает их еще до того, как магнитные линии разорвутся над нами. Полярные сияния появляются, когда намагниченная плазма Солнца достигает Земли. Поток протонов, электронов и других заряженных частиц наталкивается на магнитное поле Земли на огромной высоте и начинает двигаться по силовым линиям магнитного поля к полюсам. Постепенно потоки переходят на все более южные линии.

Во время сильных магнитных бурь заряженные частицы могут приближаться к Земле на значительно больших расстояниях от полюсов, что и позволяет наблюдать сияния в непривычных для них регионах. Обычно для Украины нужна буря уровня не менее G4, как произошло именно в этот раз. За некоторыми исключениями сияния возможны во время длительных возмущений G3. Взаимодействуя с атомами кислорода и азота в атмосфере, частицы вызывают ионизацию, из-за чего небо начинает светиться зеленым, синим, а иногда красным цветом.

Отдельную роль в развитии событий именно в Украине могут играть суббури – кратковременные, но интенсивные высвобождения энергии в магнитном поле Земли. Они часто вызывают внезапное усиление полярных сияний и могут приводить к их распространению на более низкие широты. Несмотря на то, что общее расширение аврорального овала происходит постепенно, суббури способны дать более яркий, но короткий эффект.

Сияние в Одесской области / Фото @vovadafik в Threads

Следующие снимки сделали в Луцке / Фото Александра Харланова

Кадры полярного сияния, сделаны в Ровенской области / Фото опубликовала Филатова Марина

Следующие кадры также сделаны в Украине, однако конкретное место неизвестно / Фото @vikaalocada в Threads