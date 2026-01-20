Следствием стал не только сбой в работе радиосвязи и навигации, но и редкое для украинских широт ярко-розовое полярное сияние, которое наблюдали жители многих областей страны, рассказывает 24 Канал.

Смотрите также Месяцы наблюдений за Солнцем раскрыли тайну самой мощной за 20 лет магнитной бури

Что вообще произошло?

Все началось 18 января, когда на Солнце произошла сверхмощная вспышка X-класса. Во время этого события в открытый космос вырвался гигантский поток плазмы – корональный выброс массы, который помчался в сторону нашей планеты со скоростью от 1000 до 1400 километров в секунду.

Этот "солнечный ветер" достиг Земли значительно быстрее, чем прогнозировали математические модели и ожидали ученые: первое столкновение зафиксировали между 21:15 и 21:45 по киевскому времени, как подтвердил Центр Прогнозирования Космической Погоды в США.



Мощная магнитная буря G4 / Фото NOAA

Удар был настолько мощным, что вызвал длительный радиационный шторм уровня S4. Это привело к реальным проблемам с технологиями на Земле: специалисты зафиксировали перебои в работе систем радиосвязи и спутниковой навигации.

Геомагнитная буря быстро достигла уровня G4, а индекс геомагнитной активности Kp почти дотянул до максимально возможной отметки, остановившись на значении 9-.

Как вспышка превратилась в масштабное световое шоу?

Наиболее зрелищным следствием этого космического события стало полярное сияние. Около 23:25 началась чрезвычайно активная фаза, длившаяся ориентировочно 20 – 25 минут.

Из-за интенсивности бури событие "опустилось" гораздо дальше, чем обычно. Его могли видеть жители северных штатов США, но настоящим сюрпризом стала видимость явления почти по всей территории Украины.



Карта мест где были замечены полярные сияния в Украине / Фото ОО "Шлях до Всесвіту"

Такая интенсивность цветного неба в наших широтах является крайне нетипичной и свидетельствует об исключительной силе текущего цикла солнечной активности.

Фото полярного сияния из разных городов Украины



Черкасская область / Фото Денис



Хмельницкий / Фото Олег



Днепр / Фото Алексей Козак



Запорожье / Фото Александр Поздняков



Тернопольская область / Фото Татьяна

Полярное сияние в Волынской области – смотрите видео:

Автор Андрей